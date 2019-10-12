Son Dakika Haberleri: Kocaelispor'dan Mehmetçiğe destek
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Kocaelispor'dan Mehmetçiğe destek

48 dakika önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, yarın sahasında oynayacağı Kozanspor karşılaşmasının gelirini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe bağışlayacak.

Kocaelispor'dan Mehmetçiğe destek, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaelispor, yarın sahasında oynayacağı Kozanspor karşılaşmasının gelirini, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe bağışlayacak.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Hüseyin Üzülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok önemli bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti.

Türkiye'nin yıllardır terör örgütleriyle mücadele ettiğini vurgulayan Üzülmez, Türkiye'nin başına bela olan terörün bitmesi için dua ettiklerini kaydetti.

Üzülmez, yarın Kocaeli'de Kozanspor takımını ağırlayacaklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Burada bizim rahat etmemiz için orada kahramanlarımız var. Hatta Suriye'deki insanların rahat etmesi için. Mehmetçik, Orta Doğu'daki bu terör bataklığının kuruması için tarihe geçecek bir operasyon yapıyor. Herkesin kendine düşen bir takım katkıları olacak. Biz de 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Yarınki maçın bütün hasılatını, özellikle Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçiklerimize, yakınlarına bağışlayacağız. İnşallah taraftarlarımız da hem Kocaelispor'u seyretmeye ama en önemlisi Mehmetçiğe katkı sunmaya davet ediyoruz. Umarım hatırı sayılır bir nakdi yardımı da kahraman Mehmetçiğimize ve ailelerine bağışlarız."

Barış Pınarı Harekatı, Kocaelispor, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:22 Kaynak: AA
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