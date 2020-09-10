Kocaelispor'dan yeni transfer: Aydın Karabulut

Kocaelispor, 32 yaşındaki kanat oyuncusu Aydın Karabulut'u renklerine bağladı.

TFF'nin aldığı karar gereği; yaşa takılan ve kadrosunu 25 oyuncuya düşürmek için bazı futbolcularla yolları ayıran Kocaelispor'da yeni transferler sürüyor. Berkay Samancı, Emre Can ve Doğan Karakuş ile yolları ayıran yeşil-siyahlılar, Süper Lig görmüş bir oyuncuyu transfer etti. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Aydın Karabulut ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Deneyimli oyuncu kariyerinde Ankaragücü, Sivasspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor, Bursaspor, Elazığspor, Göztepe, Karabük, Osmanlıspor ve Beşiktaş'ta oynadı.

"Yanlış transfer söz konusu değil"

Transferlerle ilgili açıklamada bulunan Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Bu sene biraz geç başladı ve federasyonu ligimizle ilgili karar aldı; kadroyu 25 oyuncuyla sınırlandırdı. Bunun altısı 22 yaş altında ve 2'si de altyapıdan olmak zorunda. Böyle olunca mecburen kamp döneminde beklenen verim olmayan oyuncuları, 25 kişilik kadroya düşmek adına göndermek zorunda kaldık. Hedefimiz şampiyonluk. Ekonomik anlamda hiçbir kayıp yok. Yanlış transfer falan söz konusu değil. Kariyerine göre oyuncu alıyorsunuz ama beklenen verimi alamayınca 'Faydalı olamayacak' endişesi oluşuyor ve yerine biraz daha iyi oyuncu transfer ediyorsunuz. Eskisi gibi olsa onu da kadroda tutarsınız. TFF'nin bu uygulamasından dolayı bu icraatları yapıyoruz. Akşam transfer yaptık. Kadroda şuan bir kişilik şişkinlik olacak. Daha önce belirttiğimiz noktalara (forvet, kanat) 1 ya da 2 transfer daha yapacağız. Haliyle 1-2 oyuncuyla daha yolları ayıracağız. Bildiremediğimiz, faydalanamadığımız oyuncuyu kadroda tutmanın da anlamı yok" diye konuştu. - KOCAELİ