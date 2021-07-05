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Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika

Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı

05.07.2021 17:43
Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı, System.String[]

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.

TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift idmanla sürdürdü.

Sabah çabukluk ve kondisyon antrenmanı gerçekleştiren Kocaelispor, akşam antrenmanında ise taktik ağırlıklı çalışma yaptı. Koronavirüs sonrası yaşadığı solunum güçlüğü nedeniyle hastanede tedavisi süren teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yokluğunda, takımı yardımcı antrenör Turgay Karslı çalıştırıyor. Körfez ekibi, akşam antrenmanına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden çalışma, yarı sahada çift kale maçla sürdü. Son olarak taktik çalışmayla antrenman sona erdi.Yeşil siyahlı ekip yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.

Futbol Federasyonu, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kocaelispor günü çift antrenmanla tamamladı - Son Dakika Spor


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