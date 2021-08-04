Kocaelispor, Kenyalı futbolcu Omolo ile anlaşma sağladı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi.

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