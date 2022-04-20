Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: "Bülent Hoca, hocalığını yapsın" - Son Dakika
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Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: "Bülent Hoca, hocalığını yapsın"

20.04.2022 14:38
Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: "Bülent Hoca, hocalığını yapsın"

Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, kendisini kulübü yönetmede başarısız olarak değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun'a yanıt vererek, "Bülent Hoca'yı severim. Heyecandan böyle konuşmuştur.

Kocaeli spor Kulüp Başkanı Engin Koyun, kendisini kulübü yönetmede başarısız olarak değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun'a yanıt vererek, "Bülent Hoca'yı severim. Heyecandan böyle konuşmuştur. Kocaelispor'un mali yapısını bilmiyor olmalı. Hocalığını yapsın" dedi.

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, kulübü yönetmeyi başaramadığını ve ekonomik açıdan daha zor duruma soktuğunu söyleyen teknik direktör Bülent Uygun'a yanıt verdi. Koyun, " Türkiye'de borcu olmayan tek kulübüz. Ben Bülent Hoca'nın kendisini severim. Heyecandan böyle konuşmuş olmalı. Kocaelispor'un mali durumunu bilmiyor olmalı. Hocam, hocalığını yapsın. Pazar günü maç oynayıp pazartesi günü prim ödeyen tek kulübüz. Yönetimsel anlamda kanıtlarıyla, belgeleriyle ispat ederim. Sportif olarak istediğimiz yerde değiliz, kabul ediyorum. İnancım, oradan da çıkacağız ve sezon sonu mutlu olacağız. Ancak ben iyi bir işletmeci ve yöneticiyim. Mali disiplini nasıl yönettiğimiz herkes biliyor. Birileri kaostan beslenmeye çalışıyor. Buna hiç gerek yok" dedi.

"MALİ AÇIDAN KİMSENİN KONUŞMA HAKKI YOK"

"Bugün destek günüdür" diyen Koyun, "Burası benim mirasım değil. Yarın bir gün ben de burada olmayacağım. Bu takıma sahip çıkmak lazım. Şampiyon olduğum zaman kimse yoktu, aramadılar bile. Mali açıdan kimsenin konuşma hakkı yok. Onların borcunu da ben ödedim. Yardımcı hocası Bülent Bölükbaşı'nın 685 bin liralık parasını da ben ödedim. Bu konuda çok hassasım. Kayıtlar ortada. Bir tane alacaklı futbolcu yok. Nasıl böyle der. Lisansla ilgili Türkiye'de ilk talepte bulunan kulüp de biziz. Borcumuz olsa, batırmış olsak bunu alma şansımız mı var. Bülent hocamızı severim. Ama hep beraber dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün sahiplenelim. Yarın hepimiz yüz yüze bakacağız" diye konuştu.

BÜLENT UYGUN NE DEMİŞTİ?

Teknik direktör Bülent Uygun, Kocaelispor ile ilgili sorular üzerine, "Sezon başında 'Kocaelispor ne olur?' deselerdi 'Bu ekonomik yapıyla şampiyon olur' derdim. Engin Başkan bunu başaramadı. Dolayısıyla da iyi yönetemedi. Yönetemediği gibi yapılan ekonomik harcamalarla Kocaelispor'u biraz daha zor duruma düşürdü. İnanıyorum ki seneye bu hatalardan ders alınarak adımlar atılacaktır. Şehrin önde gelen spor adamları var. Birbirinden değerli. Bu takımın markası için çalışan insanlar var. Ama bir bakıyorum; onlardan fikir alan kimse yok. O yüzden başarısızlığa mahkumsunuz. O yüzden de Kocaelispor bu sezon inşallah kümede kalır. Yeni sezonda Süper Lig'e çıkacak bir Kocaelispor'u bu şehir de bu taraftar da hak ediyor. İnşallah başarılır" ifadelerini kullanmıştı.

(Gönül Efe - İHA)

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: Bülent Hoca, hocalığını yapsın
Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun: Bülent Hoca, hocalığını yapsın

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Kaynak: İHA

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