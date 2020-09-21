Kocaelispor maçını misli.com yayınladı, taraftarlar maçı araçlarından izlediler

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde ağırladığı Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve Misli.com üzerinden yayınlanan maçı Kocaelispor taraftarları 'Arabada futbol' etkinliğinde takip etti.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup ilk maçında Kocaelispor, kendi evinde Sarıyerspor'u ağırladı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. Karşılaşmayı takip etmek isteyen Kocaelispor taraftarları 'Arabada maç izleme' etkinliği kapsamında Milli İrade Meydanı'nda toplandı. Maçın başlamasından kısa bir süre önce alana araçlarıyla gelen taraftarlar ateş ölçümünün yapılmasının ardından meydana alındı. Taraftarlar karşılaşma boyunca Kocaelispor'un ataklarına araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek verdi.