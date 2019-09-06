Son Dakika Haberleri: Kocaelispor maçları ek otobüs hatları bu sene de hizmette
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Kocaelispor maçları ek otobüs hatları bu sene de hizmette

44 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Kocaeli Stadyumu otobüs seferleri, 7 Mayıs Cumartesi günü Kocaelispor'un Fethiyespor ile oynayacağı maç ile devam edecek.

Kocaelispor maçları ek otobüs hatları bu sene de hizmette, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl başlatılan Kocaeli Stadyumu otobüs seferleri, 7 Mayıs Cumartesi günü Kocaelispor'un Fethiyespor ile oynayacağı maç ile devam edecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından geçen yıl başlatılan Kocaeli Stadyumuna otobüs seferleri, bu yıl da devam edecek. Yeni sezonda 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Fethiyespor ile Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak Kocaelispor'un maçını izlemek isteyen taraftarların ulaşımını kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, 3 farklı noktadan özel otobüs hatları açtı. Geçen yılda ring aracı olarak vatandaşlara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi'ne ait 15KS numaralı hat, bu yıl da Kocaelispor taraftarlarının stadyuma ulaşımını sağlayacak. Otogar - Kocaeli Stadyumu arasında ring seferlerini sürdüren 15KS özellikle Akçaray tramvayından gelen yolcuların Stadyuma ulaşmasını sağlayacak. 15KS, Fethiyespor maçı öncesi 17.30'dan itibaren ring halinde seferlerini sürdürecek. Araç dolduğunda yenisi gelerek taraftarların stadyuma ulaşımı sağlayacak.


150KS numaralı hat ise Kirazlıyalı - Körfez - Derince - İzmit - Kocaeli Stadyumu arasında adeta mekik dokuyacak ve vatandaşların stadyuma ulaşımını kolaylaştıracak. Fethiyespor maçında 17.00 - 17.10 - 17.20 saatleri arasında hareket edecek olan 150KS, güzergah üzerinde bulunan duraklardan da yolcu alarak stadyuma ulaşımını tamamlayacak. Ayrıca 150KS numaralı hattın Hereke'den 17.30'da gerçekleştireceği seferler de bu bölgede ikamet eden taraftarlarında stadyuma ulaşımı sağlayacak. 750KS hattı da Karamürsel Otogar - Değirmendere - Gölcük - Başiskele - Kocaeli Stadyumu üzerinde seferlerini gerçekleştirecek. Fethiyespor maçında bu otobüsler 17.15 - 17.30 saatleri arasında kalkış yaparak taraftarları stadyuma ulaştıracak. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:38 Kaynak: İHA
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