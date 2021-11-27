Kocaelispor-Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında ağırladığı Nasadoge Menemenspor'a 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, istifa çağrılarını değerlendireceğini söyledi.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın sonuna kadar kontrolü ellerinde tutmalarına rağmen iki hatanın kendilerine mağlubiyet getirdiğini anlattı.

Skoru lehlerine çevirmek için çok uğraştıklarını aktaran Akçay, "Sonuçta başarılı olamadık. Bariz bir hatayla ikinci golü yiyince, zaman da kısa olunca müsabakayı kaybettik. Bu, büyük sıkıntı ve güven problemi getiriyor. Taraftarla kurduğumuz ilişkiyi bozuyor. Herkesi rahatsız eden bir durum oluşturuyor. Kimse istemez ama futbolun içerisinde bunlar var." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Taraftarın istifa çağrısını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Akçay, "Düşüneceğim. Sonuçta taraftar haklıdır, gereği neyse yaparız." yanıtını verdi.

Mutlu: "Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdik"

Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, Kocaeli'ye gelirken zor maç oynayacaklarını bildiklerini, ona göre hafta boyunca çalıştıklarını dile getirdi.

Kocaelispor karşısında iyi mücadele verdiklerini aktaran Mutlu, "Erken golü bularak oyunu tutmaya çalıştık. Kocaelispor güçlü ve iyi bir ekip. Buradan puan çıkarmak zor, kolay değil. Deplasmanda fazla pozisyon da bulamıyorsunuz. Bugün girdiğimiz pozisyonları gol yaptık, en azından maçı kazanmayı bildik." ifadelerini kullandı.