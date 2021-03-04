Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3-1 Kocaelispor'un kazandığı Niğde Anadolu maçının ardından değerlendirmede bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Play-off'a kalmaya çalışacağız. Bizden emin olsunlar" dedi. Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Erman Güraçar ise "Ligdeki yerimiz iç açıcı değil ama toparlanacağız" diye konuştu.

3-1 galibiyetle biten Niğde Anadolu FK maçının ardından basın toplantısında değerlendirmede bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın kendileri için dönüm maçı olduğunu kaydederek, "Çünkü potanın içinde kalmak için her müsabaka bizim için önemli. Bu maç da önemliydi. Ekol çalışması olan bir takıma karşı oynayacaktık. İşimizin zor olduğunu biliyorduk. İlk yarı çok gol pozisyonlarımız olmasına rağmen gol yapamayınca bu durumu ikinci yarıda gerçekleştirdik ve istediğimiz sonucu aldık" dedi.

"Bazen gençlere sahne veriyoruz"

Maç 3-0 olduktan sonra tecrübeli isimler yerine neden genç oyuncuları oyuna almadığı ve rakibe karşı neden taktik değiştirmediği ile ilgili soruları yanıtlayan Akçay, "Önümüzdeki süreç bizi daha da potaya yaklaştıracak ve play-off'a kalmaya çalışacağız. Bütün enerjimizi bu yönde harcıyoruz. Bunu yaparken de genç oyunculara da zaman zaman sahne vererek onların da tecrübelenmesini sağlıyoruz. Bu bir riskli hareket midir? Evet. ve biz bu riski alıyoruz. Geçen hafta da 'İsa'yı neden erken oyuna koydunuz? Kaybedebiliriz' denilmişti. Biz tecrübeliyiz. Oyuncuların süre almalarıyla ilgili zamanlar önemlidir. Siz oyuncuyu kazanmak isterken kaybedebilirsiniz de. Her şey eleştirilebilir, yapıldıktan sonra. Ama bizler uygulamayı yapan kişileriz. Dolayısıyla bunlar olacak, normal. Oyuncularımızın daha iyi duruma gelmesini sağlamak ve kulübümüzün ilerdeki süreçte takım mühendisliğini yaparken fazla para harcanmasını engellemek, tamamlayıcı oyuncu ya da yıldız oyuncularını alt yapısından alması için de futbola ve kulübe hizmet ediyoruz. Biz etap etap gidiyoruz ve 'ha' deyince sistem değiştiremezsiniz. Bir kombinasyonun alışılmış olması için 40, kalıcı olması için 10 bin tekrar gerekiyor. Bunu bilim söylüyor. Dolayısıyla sistemlerle çok kolay oynayamazsınız. Biz burada çok ağır bir sorumluluk altındayız. Kocaeli halkının ve camianın sorumluluğunu taşıyoruz. Dikkatli olmak ve sabırla gitmek zorundayız. Sonucunda da play-off ve bir üst lige çıkabilir miyiz onun yolunu arayacağız. Dikkatli gidiyoruz. Bizden emin olmalarını, bize güvenmelerini isteriz. İşimiz ve cesaretimizle onları temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erman Güraçar: "Çok genç bir takımız"

Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Erman Güraçar ise, "Kocaelispor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Biz de 90 dakika boyunca oyun oynamaya çalışan çok genç bir takımız. Maçta bölüm bölüm iyi oyun oynadık, özellikle son bölümde iyi oynadık. Bunu maçın tamamına yayıp önümüzdeki haftalarda daha iyi skorlar almak istiyoruz. Ligdeki konumumuz şuan için çok iç açıcı değil ama biz bunun toparlanacağını düşünüyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ