Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından - Son Dakika

Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından

04.03.2021 23:02
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3-1 Kocaelispor'un kazandığı Niğde Anadolu maçının ardından değerlendirmede bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Play-off'a kalmaya çalışacağız. Bizden emin olsunlar" dedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 3-1 Kocaelispor'un kazandığı Niğde Anadolu maçının ardından değerlendirmede bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Play-off'a kalmaya çalışacağız. Bizden emin olsunlar" dedi. Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Erman Güraçar ise "Ligdeki yerimiz iç açıcı değil ama toparlanacağız" diye konuştu.

3-1 galibiyetle biten Niğde Anadolu FK maçının ardından basın toplantısında değerlendirmede bulunan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşmanın kendileri için dönüm maçı olduğunu kaydederek, "Çünkü potanın içinde kalmak için her müsabaka bizim için önemli. Bu maç da önemliydi. Ekol çalışması olan bir takıma karşı oynayacaktık. İşimizin zor olduğunu biliyorduk. İlk yarı çok gol pozisyonlarımız olmasına rağmen gol yapamayınca bu durumu ikinci yarıda gerçekleştirdik ve istediğimiz sonucu aldık" dedi.

"Bazen gençlere sahne veriyoruz"

Maç 3-0 olduktan sonra tecrübeli isimler yerine neden genç oyuncuları oyuna almadığı ve rakibe karşı neden taktik değiştirmediği ile ilgili soruları yanıtlayan Akçay, "Önümüzdeki süreç bizi daha da potaya yaklaştıracak ve play-off'a kalmaya çalışacağız. Bütün enerjimizi bu yönde harcıyoruz. Bunu yaparken de genç oyunculara da zaman zaman sahne vererek onların da tecrübelenmesini sağlıyoruz. Bu bir riskli hareket midir? Evet. ve biz bu riski alıyoruz. Geçen hafta da 'İsa'yı neden erken oyuna koydunuz? Kaybedebiliriz' denilmişti. Biz tecrübeliyiz. Oyuncuların süre almalarıyla ilgili zamanlar önemlidir. Siz oyuncuyu kazanmak isterken kaybedebilirsiniz de. Her şey eleştirilebilir, yapıldıktan sonra. Ama bizler uygulamayı yapan kişileriz. Dolayısıyla bunlar olacak, normal. Oyuncularımızın daha iyi duruma gelmesini sağlamak ve kulübümüzün ilerdeki süreçte takım mühendisliğini yaparken fazla para harcanmasını engellemek, tamamlayıcı oyuncu ya da yıldız oyuncularını alt yapısından alması için de futbola ve kulübe hizmet ediyoruz. Biz etap etap gidiyoruz ve 'ha' deyince sistem değiştiremezsiniz. Bir kombinasyonun alışılmış olması için 40, kalıcı olması için 10 bin tekrar gerekiyor. Bunu bilim söylüyor. Dolayısıyla sistemlerle çok kolay oynayamazsınız. Biz burada çok ağır bir sorumluluk altındayız. Kocaeli halkının ve camianın sorumluluğunu taşıyoruz. Dikkatli olmak ve sabırla gitmek zorundayız. Sonucunda da play-off ve bir üst lige çıkabilir miyiz onun yolunu arayacağız. Dikkatli gidiyoruz. Bizden emin olmalarını, bize güvenmelerini isteriz. İşimiz ve cesaretimizle onları temsil ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Erman Güraçar: "Çok genç bir takımız"

Niğde Anadolu FK Teknik Direktörü Erman Güraçar ise, "Kocaelispor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum. Biz de 90 dakika boyunca oyun oynamaya çalışan çok genç bir takımız. Maçta bölüm bölüm iyi oyun oynadık, özellikle son bölümde iyi oynadık. Bunu maçın tamamına yayıp önümüzdeki haftalarda daha iyi skorlar almak istiyoruz. Ligdeki konumumuz şuan için çok iç açıcı değil ama biz bunun toparlanacağını düşünüyoruz. Herkesten destek bekliyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından
Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından

Mustafa Reşit Akçay, Play Off, oyunlar, Niğde, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar: İlk bilgilere göre helikopter kazası olumsuz hava şartları nedeniyle oldu Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil'in 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor Yüreğimizi yakan helikopter kazasında şehitlerimizin kimlikleri belli oldu Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı Eşini ve kızını kaynar suyla haşlayan kocanın 'kazara oldu' savunmasına hakimden tepki Dzemaili'nin eski eşi Erjona Sulejmani'nin paylaştığı yarı çıplak poz sosyal medyada gündem oldu Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor
Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi Chelsea, deplasmanda Liverpool'u 1-0 yendi         
01:12
MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi MHP'li Ahmet Erbaş, 11 şehidimiz için başsağlığı mesajı paylaştı! Acı gerçeği sonradan öğrendi         
23:52
Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu Oktay Kaynarca, EDHO'nun Hayriye Anası, Sabina Toziya'nın sağlık durumuyla ilgili konuştu         
23:29
Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı Selçuk Bayraktar, 2010'da tanıştığı şehit Korgeneral Erbaş'ı anlattı: SİHA sistemlerinin gelişimine büyük katkı sağladı         
22:03
Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit, 2 askerimiz de yaralı         
18:22
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti Zehirli denizanasının soktuğu 17 yaşındaki genç yaşam mücadelesini kaybetti         
15:25
8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı! 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!         
14:01
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı Evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini öldürüp çöpe attı         
10:38
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi         
08:54
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2021 07:28:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaelispor-Niğde Anadolu FK maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei