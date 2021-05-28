Kocaelispor-Sakaryaspor maçına doğru

Daha sonra karşılaşma için bileti olan sınırlı sayıda taraftar, polis kontrolünde otobüse binerek İstanbul'a hareket etti.

Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil

Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü