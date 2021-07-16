Üye Girişi
Kocaelispor, "Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için" altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika

Kocaelispor, "Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için" altyapısını güçlendiriyor

16.07.2021 13:13

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, Süper Lig'e yükselerek burada kalıcı olmayı hedeflediklerini ve bunun için altyapıya yatırım yaptıklarını belirtti.

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'un kulüp başkanı Engin Koyun, Süper Lig'e yükselerek burada kalıcı olmayı hedeflediklerini ve bunun için altyapıya yatırım yaptıklarını belirtti.

Yeşil-siyahlı ekip, Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp başkanı Engin Koyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kocaelispor'un geçmişte büyük başarılara imza attığını söyledi.

Önceki dönemlerde yönetimsel bazı hatalar nedeniyle takımın kötü gittiğini ifade eden Engin Koyun, "Bu süreçten sonra takım 3 yıldır bizimle ciddi anlamda çıkış yakaladı. 11 yıl sonra takımımızın 1. Lig'e gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz ama Kocaelispor'umuzun yeri 1. Lig değil. 2 milyonluk bir sanayi, turizm kenti. Bu kent, her zaman Türkiye'nin en büyük taraftarlarından birine sahip ve Süper Lig'i görmek istiyor." diye konuştu.

-"En fazla transfer yapan kulüplerin başında geliyoruz"

Engin Koyun, yeşil-siyahlı ekibin Türkiye'nin önde gelen kulüpleri arasında yer aldığını belirterek, amatör ligde de takımın 25 bin civarında taraftar karşısında oynadığını dile getirdi.

Böyle bir takımın Süper Lig'de olmasını istediklerini aktaran Engin Koyun, "Bu dönem 10 civarında bir transferimiz oldu. Ligde baktığımız zaman en fazla transfer yapan kulüplerin başında geliyoruz. Hepsi kendi liglerinde kendini ispat etmiş bireysel olarak yetenekli futbolcular." ifadelerini kullandı.

Takımı uzun dönem projelerle ileriye taşıyacaklarını vurgulayan Engin Koyun, şöyle devam etti:

"Biz Kocaelispor'u hak ettiği yere getireceğiz ama bu yolda bir süreç gerekiyor. Takım olarak ilki başarmak istiyoruz o da şu, bu dönem her şeye rağmen olmazsa olmaz Kocaelispor Süper Lig'e olsun istemiyoruz. Kısa, orta ve uzun vadeli planlar yapıyoruz. Geçen dönem ilkleri yaşatan bir kulüp olduğumuzu iddia ediyorum. Futbolcu, teknik heyet ve çalışanına bir kuruş borcu olmayan... Bu çok önemli ama takımımız için mali disiplini sağlayıp kurumsallaşma adına adımlar atılması lazım."

"Orta vadede Kocaelispor'umuz Süper Lig'deki yerini alacaktır"

Engin Koyun, altyapıya da önem verdiklerini ve yatırım yaptıklarını anlatarak, çok önemli transferler ve tesisler yaptıklarını belirtti.

Gelecek yıllar için iddialı bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyleyen Engin Koyun, şunları kaydetti:

"Bu dönem şampiyon olduk seneye bir daha düştük' bunun benim için çok bir anlamı yok. Başarı diye de mutlu olmanın bir anlamı yok. Kocaelispor Süper Lig'e inşallah çıkacak. Çıktığını zaman merdiven takımı değil kalıcı ve başarılara imza atan bir takımla ilgili çalışmalar yapıyoruz. İnanıyorum ki orta vadede Kocaelispor'umuz Süper Lig'deki yerini alacaktır. 10 yıllık projenin içinde 5 yıl sonra inanıyorum ki ilk 5'e oynayan çok iddialı bir takım olacak. 7 yıl sonra kesinlikle Türkiye Şampiyonu ve Türkiye Kupası'nı müzesine getiren, 10 yıl sonra da Avrupa'da ciddi başarılara imza atan bir takım olacak. Bunlar için altyapı, mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşme adına adımları atmak zorundayız. 10 yıl sonra takımımız altyapısı ve takımıyla Türkiye'de konuşulan ender bir kulüp haline gelecek."

Kocaelispor, Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için altyapısını güçlendiriyor
Kocaelispor, Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için altyapısını güçlendiriyor
Kocaelispor, Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için altyapısını güçlendiriyor
Kocaelispor, Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için altyapısını güçlendiriyor

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Türkiye, Yatırım, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor, 'Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için' altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp 12:36 Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi 12:20 Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür 12:09 Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür
AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı 11:18 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu 11:11 Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni 10:58 İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı         
12:37
Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi         
12:34
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım         
12:18
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı         
11:16
Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş         
11:05
Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, Özel harekat polisi kocasını kendi tabancasıyla öldürdü, "Bunu hak etmişti" diye bağırdı         
09:41
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
"Ben yılanların efendisiyim" diyen adam, yılanın dudağını ısırması sonucu kanı katılaşarak öldü         
23:01
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi Ünlü oyuncu Cameron Diaz'dan ilginç cinsel ilişki itirafı! Genç görünmesinin nedeni olarak gösterdi         
17:50
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 13:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaelispor, "Süper Lig'e çıkıp kalıcı olmak için" altyapısını güçlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement