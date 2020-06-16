Kocaelispor taraftarları iftarına ceza

İŞ YERİNE 3 BİN 150



Söz konusu iftar Kocaeli'de Çadır Sofrasında gerçekleştirildi. İftar organizasyona ait fotoğrafların sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine harekete geçen İzmit Kaymakamlığı, iş yerine Umumi Hıfzısıhha Kanununun ilgili maddesi gereğince 3 bin 150 lira ceza kesti.



PAKET SERVİS HARİÇ YASAKTI



Bilindiği gibi o tarihlerde iş yerlerinin açık olmasına izin veriliyor ancak toplu iftarlara ve iş yerlerinde masa kurarak servis yapılmasına izin verilmiyordu. Bu sebeple o tarihlerde hiçbir işletme toplu iftar organizasyonu düzenleyemedi.



KİŞİ BAŞI 392



Kaymakamlık ayrıca iftara katılanlara Kabahatler Kanunun ilgili maddesi gereğince 392'şer lira para cezası uyguladı. Cezaları içeren tebligatlar iftara katılanların adreslerine gönderildi.



(Burcu Nazlı/ Enkocaeli)