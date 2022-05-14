SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti - Son Dakika
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SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti

14.05.2022 22:15

Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto ettiDinçer AKBİR /KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - Kocaelispor'un bugün deplasmanda 2-1 yenildiği Eyüpspor maçı sonrasında küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar...

Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti

Dinçer AKBİR/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - Kocaelispor'un bugün deplasmanda 2-1 yenildiği Eyüpspor maçı sonrasında küme düşmesinin kesinleşmesinin ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar takımı protesto etti. Taraftarlar, tesise gelen takım otobüsüne taş ve sahte dolar fırlattı.

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Kocaelispor, ligin 37'nci haftasında bugün Eyüpspor ile deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kaybetti. Bu yenilginin ardından ligin puan tablosuna göre 2'nci Lig'e düşeceği kesinleşen Kocaelispor'un taraftarları, Körfez ilçesindeki Brunga Tesisleri'nin önünde toplanarak takımı protesto etti. "Körfez'i aleme rezil ettiniz" şeklinde slogan atan taraftarlar, saat 21.15 sıralarında tesise gelen takım otobüsüne ellerindeki taş ve sahte dolarları fırlattı. Takım otobüsünün tesise gelişi sırasında polis, otobüse saldırmaya çalışan taraftarları uzaklaştırdı. Otobüsün tesise gelmeden önce oyuncuları indirdiği ve boş olarak geldiği görüldü. Bir süre daha slogan atan taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti
SPOR Kocaelispor taraftarları, küme düşen takımı protesto etti

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Kaynak: DHA

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