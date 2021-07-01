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Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay'ın sağlık durumunda belirgin iyileşme gözlendiği bildirildi - Son Dakika

Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay'ın sağlık durumunda belirgin iyileşme gözlendiği bildirildi

01.07.2021 19:52
Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay'ın sağlık durumunda belirgin iyileşme gözlendiği bildirildi, System.String[]

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı ziyaret etti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı ziyaret etti.

Başhekimlikten yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 hastalığı sonrasında gelişen solunum yetmezliği nedeniyle solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte iken önce solunum cihazından takiben ECMO cihazından ayrılan Mustafa Reşit Akçay'ın durumunda belirgin iyileşme gözlenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ilaç ve oksijen desteği altında takiple tedavisi devam eden Akçay'ın, genel durumunun "orta iyi" olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilinci açık ve kendisiyle rahat iletişim kurulabilmektedir. Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Mustafa Reşit Akçay'ı KTÜ Farabi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, hastamızın sağlığında iyi yöndeki gelişmeden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, KTÜ Farabi Hastanesinin tüm çalışanlarına bu konudaki katkılarından dolayı teşekkür etti."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mustafa Reşit Akçay, Futbol Federasyonu, Hamdullah Çuvalcı, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Akçay'ın sağlık durumunda belirgin iyileşme gözlendiği bildirildi - Son Dakika Spor


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