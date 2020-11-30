Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması - Son Dakika

Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması

30.11.2020 00:22
Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın galip geldikleri Kahramanmaraşspor maçının ardından basın toplantısında "Maçla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum" dedi.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli spor Teknik Direktörü Erhan Altın galip geldikleri Kahramanmaraşspor maçının ardından basın toplantısında "Maçla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum" dedi. Altın, TFF yetkililerini salgını daha ciddiye almaya davet etti

"Maçla ilgili soru sormayın!"

3-0 galip geldikleri Kahramanmaraşspor maçının ardından basın toplantısında maçla ilgili soruları kesinlikle yanıtlamayacağını belirten 2.Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Erhan Altın, "Maçla ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Arkadaşlarımın emeklerine sağlık. Kutluyorum. Maçla ilgili bana bir şey sormayın lütfen. Sadece pandemiye değinmek istiyorum. Dünyada ve ülkemizde yaşadığımız olumsuzluklara üzülüyoruz, moralimiz bozuluyor. Bizler kafileler olarak potansiyel taşıyıcıyız.

"Emeklerimize, çocuklarımıza yazık günah"

Takımımda 10 sporcuda Covid-19 çıktı. Bugün buradan alıyor deplasmana gittiğimiz yere taşıyoruz. Şampiyon olursun, küme düşersin, ligi iptal edersin. Hiç önemli değil. Bunların tedavisi var. Ama kaybettiğimiz bir canın telafisi yok. Benim yavrularım tesislerde izole haldeler. Çok üzgünüm. Emeklerimize, çocuklarımıza yazık günah. Sağlık dışındaki her şey teferruat. Yetkililerden rica ediyorum; bu konu daha ciddiye alın. Korkunç salgın var. Alıp- verdiğimiz her nefeste yayıyoruz. Ne kadar kendimizi korursak koruyalım maalesef yayıyoruz.

"En az 5 tanesinde daha pozitif çıkacaktır"

Yarın (pazartesi) yavrularım test olacak. En az 5 tanesinde daha çıkacaktır. Çünkü enerji kaybediyoruz. Mikrobu akciğere inmeden kurtarmamız lazım. Bizim amacımız erken yakalamak. Karantinaya alıp ilaçlarla kurtarmamız lazım. Ciğerlere inince geri dönüşü yok. Allah'ın selameti başına. Sadece dua edeceğiz. Başka bir şey yapamayız. Herkese saygı gösteriyorum. Herkesin de spor camiasına, kulüplere saygı göstermesini rica ediyorum" dedi.

Kadro dışı oyuncular affedilecek mi?

10 sporcunun korona olmasının ardından kadro derinliği düşünüldüğünde süresiz kadro dışı bırakılan oyuncuların affedilip affedilmeyeceğine dair soruya ise "Zamana bırakacağız. Yönetimle toplantı yaparız. Ona göre bir şeyler yapmaya çalışırız" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam, 10 oyuncunun Covid-19 olmasının ardından ilk kez forma şansı bulan gençlerin, yaptığı kurtarışlarla yıldızı parlayan genç kalecinin performansları, oyunun değerlendirilmesi gibi soruları da yanıtsız bıraktı.

Sinan Yücer: Üzücü mağlubiyet aldık

Konuk ekip Kahramanmaraşspor'un teknik direktörü Sinan Yücer ise maç hakkında, "Üzücü bir mağlubiyet aldık. Oyunun özellikle ilk devresi hep bizim kontrolümüzdeydi. İkinci yarıya da fena başlamadık. Gol yedikten sonra takım direncimiz düştü. Rakibimiz de golün moraliyle oyunu ele aldı ve haklı galibiyet yaşadı. Onlar oyunun son bölümünde daha iştahlı, daha istekli, daha coşkulu oynadı. Tebrik ediyoruz. 3 gün sonra Afyon maçı var, ona hazırlanacağız. Rakibimizin Covid testi pozitif çıkan oyuncuları var. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması
Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması
Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın Açıklaması - Son Dakika Spor


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