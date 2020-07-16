Kocaelispor temalı bilgi yarışması devam ediyor - Son Dakika

Kocaelispor temalı bilgi yarışması devam ediyor

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Kocaelispor tarihi temalı bilgi yarışması devam ediyor.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği Kocaelispor tarihi temalı bilgi yarışması devam ediyor. Yarışmanın ikinci gününde Kocaelispor'un unutulmaz kaptanı Nuri Çolak onur konuğu oldu.

Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi

İzmit Belediyesi'nin, Kocaelispor tarihinden sorular hazırlayarak oluşturduğu bilgi yarışması devam ediyor. Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde gerçekleşen yarışmaya, uzun yıllar Kocaelispor formasını giyen Nuri Çolak onur

konuğu oldu. Çolak, Kocaelispor ile yaşadığı 2 Türkiye Kupası zaferi başta olmak üzere birçok anısını seyircilerle paylaşırken, yarışmacılardan Emre Sürek, Yusuf Aktürk ve Emrah Köse adlarını finale yazdırdı. Yarışmanın

bugünkü onur konuğu Kocaelispor tarihinin efsane ismi Kaan Dobra olacak.

Öte yandan, yol iyileştirme çalışmaları kapsamında parke taşı döşeme işlemlerine devam eden İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi'nde parke yol tamiri gerçekleştirdi. Kent genelinde yol onarım, bakım ve yenileme

çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Körfez Mahallesi Şehit Basri Sokak'ta parke yol tamiri gerçekleştirerek, kısa sürede 65 metrekarelik alanı vatandaşlar için daha güvenli hale getirdi. - KOCAELİ

Cumhuriyet Parkı, İzmit Belediyesi, Kocaelispor, Nuri Çolak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaelispor temalı bilgi yarışması devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:38 Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:42 Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu? 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:43 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı 13:53 Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra verilecek 13:14 Eski kocasının yeni eşine saldırdı! Sokak ortasında saç saça baş başa kavga 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 12:11 Kafasına bıçak saplanmış yaralının gösterdiği sakin tavırlar görenleri şaşırttı
Rus hükümeti destekli hacker grubunun koronavirüs aşı çalışmalarına saldırdığı iddia edildi
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Eski sevgilisini hapisten mektupla taciz eden sanığın savunması akıllara durgunluk verdi: Taciz dokunarak olmuyor mu?
16:42
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığı dövüp polise teslim ettiler
15:43
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15:41
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
15:21
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 18:21:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaelispor temalı bilgi yarışması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]