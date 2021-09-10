Kocaelispor transfere doyamadı

Geçen sezon 2. Lig Play-Off finalinde ezeli rakibi Sakaryaspor 'u 4-0 mağlup ederek 11 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor bu sezon transfere doymadı. Kocaelispor bu transfer döneminde 17 oyuncuyu kadrosuna katarken, 12 oyuncuyla yollarını ayırdı.

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