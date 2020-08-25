Kocaelispor'un istediği Taha Balcı'yı Eyüpspor kaptı

Kocaelispor'un uzun süre ilgilendiği santrafor Taha Balcı, 2. Lig takımlarından Eyüpspor ile anlaşmaya vardı. İstanbul ekibi transferi resmi kanallarından resmen duyurdu.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "31 yaşındaki Forvet oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Futbolcumuza Eflatun Sarılı formayla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. İmza töreninde Asbaşkan Fatih Kulaksız de yer aldı.

Ligin önemli isimlerini kadrosuna katan Eyüpspor, şampiyonluk için de iddiasını ortaya koymuş oldu.

Eyüpspor'un güncel transferleri;

Sadık Baş

Muhammed Akarslan

Kemal Tokak

Yasin Yener

Doğan Can Otman

Serdar Cansu

Bülent Uzun