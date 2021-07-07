TFF 2. Ligi Play-Off maçları sonucu şampiyon olan ve TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un şampiyonluk kupası Başiskele'de taraftarla buluştu.

Kocaelispor ve Taraftar Grubu Hodri Meydan'ın koordinesiyle şehir turuna çıkarılan şampiyonluk kupasının ilk durağı Başiskele Sahili oldu. Korona virüs tedbirleri dolayısıyla Kocaelililer ile geç de olsa buluşan kupa, taraftarların büyük ilgisini çekti. Önceki akşam Başiskele Sahili'nde kurulan, yeşil-siyah renkler ve bayraklarla süslenen stantta sergilenen şampiyonluk kupası, adeta taraftarlara şampiyonluğu yeniden yaşattı. Renkli ve eğlenceli anlara sahne olan organizasyonda, Başiskele Sahili'nde kurulan stantta Kocaelispor'un kupası elden ele dolaştı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü'nün de katılım sağladığı programda, taraftarlar kupa ile tek tek fotoğraf çekindiler.

"En kısa zamanda ait olduğumuz Süper Lig'e çıkalım"

Kocaelispor'un şehir için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Özlü, "Bizim şehrin çocuklarının elde etmiş olduğu bu kupa bizler için son derece onur ve gurur verici. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'ın da büyük destekleriyle kentte büyük ses getiren ve taraftarları tarafından sahip çıkılan Kocaelispor'un şampiyonluğunu tebrik ve takdir ediyoruz. Bizler de her zaman Kocaelispor'umuzun yanında ve destekçisi olduğumuzu iletiyoruz. Kulübümüze de bugün bu kupayı Başiskeleli taraftarlarla buluşturma imkanı sundukları için teşekkür ediyor, TFF 1. Lig'de şehrimizin takımının başarılarının devam etmesini, en kısa zamanda ait olduğu yere Süper Lig'e çıkmasını diliyorum" dedi. - KOCAELİ