Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında havai fişek gösterisi yapılmayacak - Son Dakika

Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında havai fişek gösterisi yapılmayacak

TFF'nin alt ligleri tescil etmesinin ardından 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak ilan edilen Kocaelispor, Sakarya'da meydana gelen patlamalar nedeni ile şampiyonluk kutlamaları sırasında havai fişek gösterisi yapmayacak.

TFF'nin alt ligleri tescil etmesinin ardından 3. Lig 2. Grup'ta şampiyon olarak ilan edilen Kocaelispor, Sakarya'da meydana gelen patlamalar nedeni ile şampiyonluk kutlamaları sırasında havai fişek gösterisi yapmayacak.

TFF tarafından alınan kararla alt liglerin iptal edilmesinin ardından 3. Lig 2. Grup'ta lider olarak mücadele veren ve en yakın rakibi ile arasında 14 puan fark bulunan Kocaelispor şampiyon edildi. Şampiyonluğun ilan edilmesinin ardından kutlama hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'un, Sakarya'da meydana gelen ve 3 askerin şehit düştüğü patlama nedeni ile kutlamalar sırasında yapılması planlanan havai fişek gösterisi iptal edildi.

"Havai fişek gösterisi yapmayacağız"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Değerli hemşehrilerim, şampiyonluk kutlamalarımızda havai fişek gösterisi yapmayacağız! Şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor'un şampiyonluk kutlamalarında havai fişek gösterisi yapılmayacak - Son Dakika Spor
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