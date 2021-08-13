Üye Girişi
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı - Son Dakika

Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı

13.08.2021 23:31
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı, System.String[]

Kocaelispor, yönetim, futbolcular ve teknik ekibin katıldığı lansmanda yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı.

Kocaeli spor, yönetim, futbolcular ve teknik ekibin katıldığı lansmanda yeni sezonda giyeceği formaları tanıttı. Gecede futbolcu ve teknik heyetin imzasının bulunduğu forma açık arttırma ile 20 bin TL'ye satıldı.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un yeni sezon forması düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Tanıtım lansmanına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun, İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Kocaeli milletvekilleri, futbolcular, teknik heyet ve davetliler katıldı. Düzenlenen programda futbolcular ve teknik heyetin imzalarının bulunduğu forma açık arttırmaya sunuldu. Vali Yavuz tarafından 4 bin 100 TL'den satışa sunulan forma 20 bin TL'ye satın alındı.

"Kocaelispor'umuzun başarısıyla gurur duyduk"

Konuşmasının başında Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaelispor'a elinden gelen desteği vereceğinin altını çizerek, "Sporu seven bir insan olarak Kocaelispor'umuzun başarısıyla gurur duyduk. Bu başarıda emeği geçen kulüp başkanımıza, teknik heyete, sporculara, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, taraftarlarımıza, her kimin ne katkısı varsa bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de elimizden geldiği kadar bu kulübe destek olmak noktasında gerekenleri yapacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Futbolla ilgili birisi olarak Kocaelispor'u yıllarca izledim. Kocaeli valisi olarak bu şehirde Süper Lig maçlarını seyretmeyi, bu heyecanı yaşamayı gönülden arzu ediyoruz. Kocaeli markasına sahip çıkma konusunda herkeste bir arzu var. Çok istekli taraftarımız var. Şehir sporu seviyor. Burası bir spor kenti aynı zamanda. Bir kulübü yaşatabilecek her türlü imkana sahibiz bu konuyla ilgili her hangi bir tereddüt de söz konusu değil. Kocaeli markasına hep beraber sahip çıktığımızda iyi bir organizasyonla daha iyi günler bizi bekliyor demektir. Maçlara olabildiğince geleceğim. Maddi manevi yapılabilecek her ne varsa valilik olarak yanınızda olacağımızı bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

"Bu başarı 2 milyonluk Kocaeli halkının başarısıdır"

Zor geçen sezonu şampiyon tamamlayıp 11 yıl aradan sonra 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'un bu başarısının tüm Kocaelili vatandaşların başarısı olduğunun altını çizen Başkan Engin Koyun ise, "Geçen yıl çok stresli, sıkıntılı bir sezon sonucu 11 yıl aradan sonra takımımızı 1. Lige çıkartarak mutluluğu yaşadık. Bugün bu kupanın buraya gelmesindeki başarı benim değildir, Kocaeli'de yaşayan 2 milyon halkımızın başarısıdır. Buralara gelmemizde desteği olan başta sayın valimize, büyükşehir belediye başkanımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, taraftarımıza, görünen, görünmeyen kahramanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı
Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı

Futbol Federasyonu, Türk Lirası, Şampiyon, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz 23:24 Beşiktaş taraftarından Çaykur Rizespor maçında çarpıcı protesto: Ülkede mülteci istemiyoruz Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu 22:58 Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar
BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıktı 22:18 BM Genel Sekreteri Guterres'ten acı itiraf: Afganistan'daki durumun kontrolden çıktı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı 21:58 Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Sportmen hali övgü topladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fazla kilolarından tamamen kurtuldu 20:24 Sportmen hali övgü topladı! Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu fazla kilolarından tamamen kurtuldu
Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi 19:59 Volkan Demirel yorumculuk kariyerine hızlı başladı: Mert Günok, Beşiktaş'ın en gereksiz transferi Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı 18:56 Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı

Son Dakika Haberleri
18:01 Görevlinin sevinci gözlerinden okundu! Günün umut veren karesi selin yıktığı Bozkurt'tan geldi
17:48 Moussa Dembele yavaş yavaş Fenerbahçe'ye! Golcü futbolcu, Türkiye hakkında araştırma yapmış
17:45 Bozkurt'taki selde sular tüm kenti tsunami gibi vurdu! İnsanlar can havliyle böyle kaçıştı
17:22 Bozkurt'taki selde hiç bilinmeyen detaylar! Cenaze törenini su bastı, arkadaşlarının naaşını zor tuttular
17:21 Batman-Dörtyol petrol boru hattının patlamasıyla ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı
17:14 Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli değişiklik! Deplasman golü kuralı kalktı
16:52 Asansör boşluğunda hareketsiz yatıyordu! Apartman sakinleri yaşlı kadını ölü buldu
16:50 Galatasaray, tüm parasını Gedson Fernandes'e yatıracak
16:46 "Abi kaç" çığlıkları arasında sele kapıldı! O vatandaş mucize kurtuluş hikayesini anlattı
16:19 Evlilik programlarını kaldıran RTÜK, şimdi gündüz kuşağındaki yayınlar için çalışmalara başladı
Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu filminin yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek İskoçya'da çocuklar 4 yaşından itibaren kendi cinsiyetlerini seçebilecek         
22:58
Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti Süper Lig'de sezonun açılış maçında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti         
22:23
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu Karadeniz'deki iki ilimiz Ordu ve Rize'den peş peşe kötü haberler! Sağanak yağış sele neden oldu         
20:51
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti MHP Safranbolu İlçe Başkanı Emre Barbaros Tunç hayatını kaybetti         
19:51
Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında Bahçeli'den Altındağ'daki olaylarla ilgili dikkat çeken çıkış: Ülkemiz ciddi risk altında         
18:53
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 38'e yükseldi         
18:10
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı Boru hattı delindi, ham petrol oluk oluk tarlaların içerisine aktı         
14:25
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor         
10:03
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 23:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaelispor'un yeni sezon forması tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement