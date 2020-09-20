Kocaelispor ve Sarıyer cephesi oyundan memnun - Son Dakika

Kocaelispor ve Sarıyer cephesi oyundan memnun

Golsüz biten Kocaeslipor Sarıyer maçının ardından açıklama yapan iki takımın teknik direktörleri, oyundan memnun olduklarını söyledi.

Kocaelispor ve Sarıyer cephesi oyundan memnun, System.String[]

Golsüz biten Kocaeslipor Sarıyer maçının ardından açıklama yapan iki takımın teknik direktörleri, oyundan memnun olduklarını söyledi.

Misli.com 2. Lig müsabakasında Kocaelispor, sahasında Sarıyer ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından konuşan Kocaelispor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, "Mutlak galibiyet için hazırlanıp maça çıktık. Beraberlikle ayrıldık. Maçın ilk 25-30 dakikalık bölümünde sıkıntı yaşadık, rakibe pozisyon verdik. 35-45 arasında oyunu dengeledik, biraz daha kontrolü elimize aldık. İkinci yarı yapılan uyarılarla takım biraz daha iyi görüntü sergiledi. Rakibin gardının özellikle son 10 dakikada düştüğünü gördük. İkinci yarı Bahattin, Yiğit Ali ve Dilaver ile 3 pozisyon yakaladık. Ama değerlendiremedik. İlk hafta evimizde 2 puan kaybettik. Önümüzdeki hafta grubun iddialı takımlarından Manisa'ya gideceğiz. O maça odaklanmak zorundayız. ve içerde uyum ve adaptasyon sorununu aşmak için çaba göstermek zorundayız" dedi.

"Eksiklerimiz var mı? Var"

Takıma geç katılan oyuncuların fiziksel durumları, takıma uyumları ve olası transfer konusunda değerlendirmeler yapan Dinçel, "Yeni transferlerin bir kısmı kamp geçirmedi, son bölümde aramıza dahil oldular. Tam olarak hazır değiller. Takımla çalışma süreci kısa olan arkadaşlarımız da var. İlerleyen haftalarda bu eksiklikler giderilecektir. Eksiğimiz var mı? Var. Yönetim kurulumuz ve transfer komitemizin çalışmaları devam ediyor. 5 Ekim'e kadar da transfer açık. Gelen her oyuncu en kısa sürede lige de, takıma da adapte olacak. Gelen arkadaşlarımızın da kalitesini ve futbol karakterini biliyorum. Takıma katkıları daha fazla olacaktır" diye konuştu.

"15-20 günlük toplanmış takım keyif vericiydi"

Kocaelispor deplasmanından 1 puanla dönen Sarıyer'in teknik direktörü Ahmet Yıldırım da, "15-20 günlük toplanmış bir takımın bu kadar mücadele etmesi, galibiyeti istemesi, pozisyon üretmesi inanılmaz keyif vericiydi. Hem biz hem de izleyenlerin keyif aldığını düşünüyorum. Pandemiden dolayı 6 aydır oynayamayan, 20 günlük antrenmanlı takımız. İyi mücadele ettik. İlk yarı rakibe pozisyon vermeden 3-4 gol atma şansı bulduk, değerlendiremedik. İkinci yarı ise zorluk çektik. Önemli oyuncularımızın performans ve dayanıklılık olarak oyundan düşmesi daha fazla pozisyon üretmemize engel oldu. Takımımdan son derece memnunum. İyi bir takımız. Hedefe oynuyoruz. Her maçta üstüne koyarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kocaelispor, Yiğit Ali, Sarıyer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kocaelispor ve Sarıyer cephesi oyundan memnun - Son Dakika Spor

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