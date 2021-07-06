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SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var - Son Dakika

SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var

06.07.2021 10:49

SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var"Hocamız kendisini ne zaman iyi hissederse, doktorlar ne zaman müsaade ederse başımızda olur""Hedef Süper Lig ama adım adım gideceğiz""Taraftarın bizi asla yalnız bırakmayacağını gayet iyi biliyorum"Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU...

SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var

"Hocamız kendisini ne zaman iyi hissederse, doktorlar ne zaman müsaade ederse başımızda olur"

"Hedef Süper Lig ama adım adım gideceğiz"

"Taraftarın bizi asla yalnız bırakmayacağını gayet iyi biliyorum"

Olgucan KALKAN - İbrahim ALİOĞLU/ ERZURUM, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın tedavisi sürerken, yeşil-siyahlı takım yeni sezon hazırlıklarına yardımcı antrenör Turgay Karslı yönetiminde devam ediyor. Erzurum'da kamp yapan Kocaelispor'da antrenör Karslı, yeni sezon hazırlıkları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"HEDEF SÜPER LİG AMA ADIM ADIM GİDECEĞİZ"

Yeni sezon öncesi hedefleri hakkında konuşan Karslı, "Her şey zamanında değerlendirilir, tabii ki temennimiz Süper Lig ama yaptığımız çalışmalar ve stratejiler uzun vadeli. Yavaş yavaş, adım adım hedefe gideceğiz. Zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"11 TANE ŞAMPİYONLUK ADAYI VAR"

TFF 1'inci Lig'de çok fazla takımın Süper Lig yarışı vereceğini söyleyen Karslı, "11 tane şampiyonluğa aday takımın olduğu bir ligde oynayacağız. Hepsinin taraftarının toplamı Süper Lig taraftarlarının oranı kadar. İl takımlarının fazla olmasıyla daha kaliteli, futbol içerikli bir ligin geçeceğini düşünüyorum. Zor olacak. Geçen seneden tecrübeli, yukarıda kendisine yer etmeye çalışan takımlar var. Zamana ihtiyaç var, futbolun gelişimi ve oraya bakış açısının da gelişimine göre yol alacağız" dedi.

"TOPLAM 6 YABANCI OYUNCU DÜŞÜNÜYORUZ"

Yabancı oyuncu konusunda da düşüncelerini aktaran Karslı, "Yabancı oyuncu konusunda fazla oyuncu havuzuna sahip olmak istemiyoruz, en fazla 6 oyuncu düşünüyoruz. Daha az ama kaliteli yabancıyla yola devam etmek isteriz. Hedef olarak 6'nın üzerinde yabancı barındırmak istemiyoruz, genç yabancı da aldık. Çok fazla yabancı barındırarak zor ekonomiye sahip olmak istemiyoruz" diye konuştu.

"HOCAMIZ KENDİNİ NE ZAMAN SAĞLIKLI HİSSEDER, DOKTORLAR NE ZAMAN MÜSAADE EDERSE YANIMIZDA, BAŞIMIZDA OLUR"

Gördüğü koronavirüs tedavisi nedeniyle takımın başında yer alamayan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile ilgili de konuşan Karslı, şöyle konuştu:

"Mutlaka ister. Biz de istiyoruz. Ama bu enteresan gelişen bir süreç oldu. Biz hocamla buraya başladığımızda Nisan ayında hasta oldu. Nisan ayından sonraki süreci biz yine karşılıklı anlaşarak, paylaşarak şampiyonluğa kadar getirdik. Bugünkü kamp sürecimiz ve lige başladığımız tarih de aynı gelişiyor. Biz bir ekibiz. Mustafa hocamın eşiyle görüştüm dün. Sağlığının gayet iyi olduğunu, normale yavaş yavaş döndüğünü söyledi. Ama hastane sonrasında sağlıklı bir ortama, dinlenmeye ihtiyacı olduğu söylenildi. Bizim işimiz adrenalini yüksek bir iş. Hareketli bir iş. O yüzden hocamız sağlığına kavuşup, kendini ne zaman sağlıklı hisseder, doktorlar ne zaman müsaade ederse yanımızda, başımızda olur. Hatta ben yönetime şunu da söyledim. Biz neden yeni modelleri denemiyoruz. Bugün İngiltere'de yukarıda bir koç var. Altında bir ekibi var, sürekli koordine haldeler. Bunu biz de yapabiliriz. Bu tesadüf de olsa iyi bir örnek teşkil edebilir. Biz bunu başarabilecek entelektüel yapıya, diyaloğa, öz güvene ve özveriye sahibiz. Kompleks taşımıyoruz bu anlamda."

"TARAFTARIN BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞINI GAYET İYİ BİLİYORUM"

Taraftarın futboldaki önemine dikkat çeken ve Kocaelispor taraftarının kendilerini asla yalnız bırakmayacaklarını bildiklerini ifade eden Turgay Karslı, "Futbolun bir kısmının şov olduğunu düşünürsek; taraftarlar, iyi ambiyans ve iyi ortam futbolun en önemli argümanı, parçası. Buraya geldiğimde bana dedikler ki amatörde 30 bin kişiye oynayan bir camiaya geldiniz. Tabii benim futbolculuktan, antrenörlükten, ağabeylerimden edindiğim ve gördüğüm bir Kocaelispor geçmişi var. Ama bugünkü durumu gittiğimizde anlatılanlar gibi değildi. Sonradan, içine girdikçe gördüm ki baya etkinler. Taraftarımız yapıcı olsun. Bu desteği biz geçen sene onlardan aldık. Zaman zaman farklı da yorumlandı. Ama biz bu desteği onlardan istiyoruz. Zaten biz destek istemesek bile bu takımın sahibi onlar. Onlar bunu gösterecekler. O saha, tribünler 1 yıldır taraftara hasret. Oraları dolduracaklar. Biz de bekliyoruz. Biz de aslında sahada o adrenalin ile heyecanı buluyoruz. Oyuncular da öyle. Bazen sadece bizim cılız sesimiz yetmiyor. Taraftarın gür sesi ve temposu da oyuncuları coşturuyor. Onlara ihtiyacımız var ve bizi asla yalnız bırakmayacaklarını gayet iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var
SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var
SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var
SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var
SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var
SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Turgay Karslı, Erzurum, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kocaelispor Yardımcı Antrenörü Karslı: 11 şampiyon adayı var - Son Dakika Spor


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