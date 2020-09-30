Kocaelispor yeni teknik direktörü Erhan Altın oldu

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kocaelispor, teknik direktörlük koltuğu için eski milli futbolcu Erhan Altın ile prensipte anlaşmaya vardı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden olan ve teknik direktör arayışında olan Kocaelispor, önceden Fenerbahçe, Göztepe ve Kocaelispor formalarını terleten eski milli futbolcu Erhan Altın ile prensipte anlaştığını duyurdu. 64 yaşındaki teknik adamın yakın zamanda Kocaeli'ye gelerek yeşil-siyahlı ekibin başına geçmesi bekleniyor. - KOCAELİ