Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor maçının ardından

1 mağlup eden Kocaelispor'da Teknik Direktör Erhan Altın maç sonu yaptığı açıklamada, "Düzgün giden bir şeye çomak sokulmasın. Transfer eksik bölgelere rekabet amacıyla yapılacak ama şu an bunu düşünecek duruma değiliz" dedi.

Kocaelispor'un 3-1 galibiyetiyle biten Zonguldak Kömürspor maçının ardından teknik adamlar basın toplantısında konuştu. Erhan Altın sosyal medyada dolaşan gidecek-kalacak oyuncu raporu hakkında sert konuşurken konuk ekibin teknik direktörü Barış Şeref, "Golü yemeseydik kazanmaya yakın olan bizdik" diye konuştu.

Basın toplantısında söz alan Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Barış Şeref, "Kocaeli büyük bir camia. Oyuna, biraz bekleyip kontra atakla çıkıp gol bulma düşüncesiyle başlayacaktık. Öyle de oynadık. İlk yarı ikinci bölgede çok iyi top oynadık. Baskılı ve istekliydik. Savunma harikaydı. Ama maalesef dakika 44-45'te çok gol yiyoruz. Devre arası soyunma odasına 1-0 girmeseydik maç kesinlikle değişik olacaktı. Kazanmaya yakın olan takım biz olacaktık. 1-0'dan sonra gard düştü, takımı devre arasında toparladık. Aynı oyuna devam ettik ama 3. bölgede daha arzulu, istekli oynayacak değişiklikler yaptım. Gol bulabilirdik fakat 2-0 olunca motivasyon düştü. Oyuncu değişikliği hamlemiz oldu ama yetmedi. Artık bu maçı bitirdik. 'Daha iyi nasıl olabilirizin' peşine düşeceğiz. Bizim takım çok daha iyi olacak. Çarşamba günü oynayacağımız Afyon maçına konsantre olacağız. Kocaelispor camiasına da başarılar dileriz" şeklinde konuştu.

Maçı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Erhan Altın ise, "İyi bir takıma karşı oynadık. Fizik güçleri de iyiydi. Zor bir maçtı. Bir hafta boyunca analizlerimizi yaptık, dersimizi çalıştık. Futbolcularımın algılamaları, istek ve hırsları beni çok mutlu ediyor. Hem ofansif hem savunma yönünden takım olarak iyi işler yapmaya başladık. Yorgunluk bittikten sonra bazı zorluklar yaşadık. Arka arkaya maçlar yapıyor, sağlıklı antrenman yapamıyoruz. Sıkıntımız bu yönde. Bütün arkadaşlarımızı değerlendireceğiz. Rotasyonlara gideceğiz. Sırada Ankara maçı var. Yılbaşında orada olacağız. Bir seri yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz. Kalan maçlarımızı da kazanıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Hala ideal 11'imizi sahaya yansıtamadık"

Oyun olarak istedikleri kıvamda olmadıklarını ifade eden Altın, "Rotasyonlara gidiyoruz, hala ideal 11'imizi sahaya yansıtamadık. Onun üzerine tam çalışmalar yapamıyorum. Yarım yarım. Bir arkadaş giriyor, diğeri çıkıyor. Hastalıklar araya giriyor. Sağlıklı 11'le taktik çalışıyoruz ama tam 11'i sahaya yansıtamıyoruz. Oyuna girenler, birbirinin ne yaptığını bilmiyor. Oyunun geneline baktığımızda beni mutlu eden şey oyunun iyi olmasıdır. Çocuklarıma, 'Siz sanatçısınız. Önce siz oynadığınız futboldan zevk almalısınız ki taraftar da, bizler de, yönetim de, sizi izleyenler de zevk alsın' diyorum. Bazen yorgunluğun etkisiyle beyin oksijensiz kalıyor, kaslara istediği gibi hükmedemiyor. Oyunu kuramıyor. Teknik kapasitesi ve futbol zekası yüksek takımız. Bazen kopukluk oluyor; yapıyoruz, yapamıyoruz. Bazen bireyselliğe dönüyoruz. Topu kaptırıp tekrar arkasından koşuyoruz. Futbolda bunlar da var. Futbol olumsuzluklarla dolu bir oyun. Kendi kalene de gol atabilirsin, penaltı da kaçırabilirsin, pas hatası da yapabilirsin. Ama koşmazsan, mücadele etmezsen o art niyete girer. Olumsuz oynayabilirsin ama olumsuz koşamazsın. Olumsuz mücadele edemezsin. Bende bunu futbolcularımda görmeye başladım. 45 dakikada gol atıyorduk, 90 dakikada gol atmaya başladık. Demek ki çocuklarıma yavaş yavaş bunu yerleştirdik" diye konuştu.

Son günlerde sosyal medya üzerinden yönetime futbolcularla ilgili rapor verdiği ve bazı oyuncuları istemediği yönünde yapılan paylaşımlarla alakalı ise Erhan Altın, "Bunlar nerden çıkıyor bilemiyorum. Bunlar çok mahrem, hassas ve aile içi konular. Ben bu arkadaşlarımla 17'sine kadar maç oynayacağım. O futbolcuları nasıl motive edeceğim? Transfer yapılacak mı? Yapılacak. Biz transferlerimizi eksik bölgelerimize yapacağız. Fakat şuanda bunları konuşacak değilim. Elbette kafamızda belirledik. Eksik bölgelerimiz var. ve rekabet oluşturacak transferler yapmayı amaçlıyoruz. 'Transfer olsun' diye transfer yapmayacağız. Takımımız kazana kazana gidiyor. Düzgün giden bir şeye çomak sokmanın alemi yok. Ben çocuklarımın hepsinden memnunum. Herkes eleştiri yapabilir, fikrini ifade edebilir. Benim için ya da futbolcularım için eleştirel haberler, paylaşımlar da olabilir. Herkese saygı gösteriyorum. Kızmıyorum. Ama amaç önemli. Biz şu anda transferi düşünecek durumda değiliz. Maçlarımız devam ediyor. Ertelenen maçlarımız var. Bu maçları bu çocuklarımla oynayacağım. Bir hedef koyulmuş. Bu takım bir dünya transfer yaptı. Biz her şeyi yönetimimizle konuşacağız. Arkadaşlarımızla da zaten sağlıklı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimse sağdan soldan dolmalara kulak asmasın. İlk ağız ve merci benim. Benim ağzımdan çıkan sözlere bakılsın. Biz futbolcularımızla da konuşuyoruz. Onlar da her şeyin bilincinde. Biz çok iyi gidiyoruz. Herhalde iyi gitmemiz birilerini rahatsız ediyor. Bizim bir menfaatimiz var; Kocaelispor. Bu şehrin her şeyini katlayan, sırtında taşıyan bir Kocaelispor'umuz var. Hele ki şu pandemi ortamında şehri mutlu etmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu takımı şampiyon yapmak için çalışıyoruz. Bu kentin bizden ne beklediğini biliyoruz. Düzgün giden bir şeye çomak sokmanın manası yok. Yazık günah ya. İlla mağlup mu olalım, hedefimizden mi şaşalım? Bunu mu istiyorlar. Kocaelispor'u seviyorlarsa, Kocaelispor'un peşinden koşuyorlarsa takımın başarısını engellemek yerine başarının arkasında durmak zorunda. Herkes her şeyi söyleyebilir ama bizim bir hedefimiz var ve o hedefe kitlendik" dedi. - KOCAELİ