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SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig - Son Dakika

SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:34

SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig"Geldiğim ilk günden beri şampiyonluğa inanıyordum""Taraftarın gücünü arkamızda hissederek fark yaratacağımızı düşünüyorum""Yaşadığım en iyi sezonlarımdan bir tanesi""Bizi her zaman desteklesinler"İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA) -...

SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig

"Geldiğim ilk günden beri şampiyonluğa inanıyordum"

"Taraftarın gücünü arkamızda hissederek fark yaratacağımızı düşünüyorum"

"Yaşadığım en iyi sezonlarımdan bir tanesi"

"Bizi her zaman desteklesinler"

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA) - TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Kocaelispor'da forma giyen tecrübeli stoper Musa Nizam, hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Nizam, "Lige iyi başlayıp, taraftarlarımızın itici gücüyle beraber ligin sonunu iyi getirmek istiyoruz" dedi.

"GELDİĞİM İLK GÜNDEN BERİ ŞAMPİYONLUĞA İNANIYORDUM"

Kocaelispor'a devre arasında transfer olduğunu hatırlatan Musa Nizam, "Kocaelispor'un geçmişini bilerek geldim. Kocaeli'nin yeri her zaman Süper Lig. Bunu da geçen sene TFF 1'inci Lig'ine çıkma maçımızda Sakaryaspor'u yenerek taçlandırdık. Hedef Süper Lig. Aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. İnşallah hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız" diye konuştu.

Kocaelispor'un kadro kalitesinin ligin üstünde olduğunu belirten 30 yaşındaki stoper, sözlerine şöyle devam etti:

"Geldiğim ilk günden beri inanıyordum. Herkes şampiyonluğa oynadığı için çıkmak kolay olmuyor. Ama ben devre arasında geldikten birkaç gün sonra takımı gördüğümde, 'Bu takım çıkar' dedim. Bunun neticesinde play off'lardan net bir skorla Sakaryaspor'u yenerek çıktık ve güzel oldu. Bundan sonraki sene de umarım hedeflediğimiz yerde, istenilen yerde oluruz."

"TARAFTARIN GÜCÜNÜ ARKAMIZDA HİSSEDEREK FARK YARATACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Takımla kenetlenmiş şekilde lige iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Nizam, "İdmanlarımız devam ediyor. Aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. Şu an bir şey diyemem ama lige iyi başlayıp, taraftarlarımızın itici gücüyle beraber ligin sonunu iyi getirmek istiyoruz. Tabi daha onlarla hasret gideremedik. Onların da gücünü arkamızda hissederek fark yaratacağımızı düşünüyorum" şeklinde görüş bildirdi.

"YAŞADIĞIM EN İYİ SEZONLARIMDAN BİR TANESİ"

"Taraftar, yönetim ve teknik ekiple beraber uyum içinde Süper Lig'e çıkmak istiyoruz" diyen Musa Nizam, "Uzun zamandır Süper Lig seviyesinde top oynadım. Belli bir şeyleri başardıktan sonra alttan takım çıkarmak benim için daha anlamlı hale geldi. İnşallah bu sene de takım arkadaşlarımla beraber takımı bir üst lige çıkarırız ve kendimizi onore ederiz. Geçen sene üst lige çıkmayı çok istemiştik, bu da bize nasip oldu. Yaklaşık 15 yıldır profesyonel futbol oynuyorum, en çok istediğim sezonlardan bir tanesiydi. Belki de yaşadığım en iyi sezondu. Bunun karşılığını Allah bize verdi diyeyim ve net bir skorla üst lige çıktık. Bunda benim de katkım varsa ne mutlu" ifadelerini kullandı.

"BİZİ HER ZAMAN DESTEKLESİNLER"

Kocaelispor'un önemli ve köklü bir camia olduğunu vurgulayan Nizam, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Türkiye genelinde taraftarımız çok etkin. Şartlara baktığımız zaman önemli bir taraftara sahibiz. Bizi her zaman desteklesinler; iyi günde, kötü günde. Biz de onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza söz veriyorum."

SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig
SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig
SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig
SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig
SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig
SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kocaelisporlu Muza Nizam: Hedef Süper Lig - Son Dakika Spor


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