Kocagürlü çocukların tıraş sevinci
14 dakika önce
Efeler Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.
Efeler Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
Belediyesi Kurban Bayramı
öncesinde, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor. Aydın
Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri uyum ile gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha eklendi. Son olarak Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'nde ortak bir çalışmaya imza atan iki belediye mahalledeki çocukların yüzünü güldürdü.
Bayram önü mahalledeki çocuklara sürpriz yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Kocagür'de çocuklarla biraraya geldi. Toplu gerçekleşen etkinlikte mahalledeki bir çocuğu kendi tıraş eden Başkan Atay, etkinliğin ardından Kocagür'deki vatandaşlarla sohbet edip, bayramlaştı. Etkinlikte birçok çocuk bayram tıraşı oldu. - AYDIN
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti 3 çocuk annesinin, "Ev yapımı baklavası" ek gelir kapısı oldu Son Dakika! Bakan Kurum, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı