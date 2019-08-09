Son Dakika Haberleri: Kocagürlü çocukların tıraş sevinci
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Kocagürlü çocukların tıraş sevinci

14 dakika önce

Efeler Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Kocagürlü çocukların tıraş sevinci, System.String[]
Efeler Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir ve Efeler Belediyeleri uyum ile gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha eklendi. Son olarak Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'nde ortak bir çalışmaya imza atan iki belediye mahalledeki çocukların yüzünü güldürdü.

Bayram önü mahalledeki çocuklara sürpriz yapan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Kocagür'de çocuklarla biraraya geldi. Toplu gerçekleşen etkinlikte mahalledeki bir çocuğu kendi tıraş eden Başkan Atay, etkinliğin ardından Kocagür'deki vatandaşlarla sohbet edip, bayramlaştı. Etkinlikte birçok çocuk bayram tıraşı oldu. - AYDIN
Kurban Bayramı, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:58 Kaynak: İHA
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