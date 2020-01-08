Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı - Son Dakika

Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri Floor Curling'le tanıştı.

Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Kocagür Ortaokulu öğrencileri Floor Curling'le tanıştı.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Floor Curling antrenörleri, floor curling branşının tanıtımı ve yetenekli öğrencilerin seçimi için Umurlu Kocagür Ortaokulundaki öğrencilerle buluştu.


Okul içinde oluşturulan spor alanında gerçekleştirilen ve birçok öğrencinin katıldığı etkinlikte, çocuklar ilk defa tanıştıkları bu sporu yaptıklarında büyük heyecan yaşadı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri, floor curling sporunun kurallarını ve oynanış şeklini anlattı. Aydın'da birçok okulda bu tür tanıtım etkinliklerinin yapılarak Türkiye Şampiyonalarına katılacak takımların çıkartılması hedefleniyor. Buz satrancı olarak da bilinen floor curling, down sendromlu çocuklar, görme engelli ya da tekerlekli sandalyedeki kişilerin de kolaylıkla yapabileceği, herkese hitap eden bir strateji oyunu olarak son zamanlarda dikkat çekiyor. - AYDIN

Efeler, Umurlu, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı
KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü Yılbaşı gecesi, Rus turiste cinsel istismarda bulunan şahsa 7 yıl hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
16:08 Aksaray'dan İdlib'e 3 tır gıda yardımı yola çıktı - Son Dakika
16:08 Erdoğan: "Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin vesayet... - Son Dakika
16:08 Başkan Yüce: "Sakarya'nın yükselmesi adına ne gerekiyorsa yapacağız" - Son Dakika
16:07 Kış günü evi yandı, sokakta bırakılmadı - Son Dakika
16:07 Vali Güzeloğlu: Lisa Çalan'ın, mazeretsiz işe gelmediği için sözleşmesi yenilenmedi - Son Dakika
15:42 Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Son Dakika
15:27 KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2020 16:08:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocagürlü öğrenciler Floor Curling'le tanıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]