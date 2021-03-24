Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak - Son Dakika

Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak

24.03.2021 12:01
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turizm yatırımları hız kesmeden yükseliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde turizm yatırımları hız kesmeden yükseliyor. Tarihi proje Kocahan da çalışmaların yüzde 85'e yakını tamamlandı.

2004 yılında kurulan stratejik planlama dahilinde Şerif Paşa Meydanı ile başlayan çalışmalar, Cumhuriyet Meydanı ve cadde genişletmeleri ile ilçede gelen ziyaretçilerin rahatça dolaşabileceği alışveriş yapabileceği bir alan oluşturulması ile devam etti.

Atatürk caddesinde bulunan ve 60 lı yıllarda siyasi rant uğruna yapılan bina da kamulaştırma ile yıkılarak araç cebi ve yayaların rahat edeceği, engellilerin rahatlığı düşünüldüğü kaldırımlar olarak hizmete sunuldu.

Üçüncü etap olarak değerlendirilen ve ilçede tarihi proje olarak değerlendirilen Kocahan da çalışmalar hızla devam ediyor. Belediye kasasından para çıkmayarak ihale edilen projede yüklenici firma hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezine prestij katacak Kocahan inşaatının yanında kaymakamlık lojmanı tamamlandı. 18 derslikli yeni okul binasının inşaatı da yüzde 60 oranında tamamlandı. Mevcut belediye otelini termal otel statüsü kazandıracak Türk hamamının inşaatının da kısa bir süre içerisinde başlayacağı belirtildi.

Yayalar rahat nefes alacak, araç parkı çoğaltılacak

Mevcut durumda dar kaldırımların bulunduğu ve esnafların kaldırım işgali ile yayalara ve engelli vatandaşlara geçit vermeyen belediye dükkanlarının olduğu alanda da anlaşma dahilinde yıkım çalışmalarına başlandı.

Sındırgı İlçe merkezinde yeşil alan ve araç parkı sayısını arttıracak çevre düzenlemesi çalışmaları da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile yapılacak. Mevcut ağaçlara zarar verilmeden yapılacak peyzaj çalışmaları ile Kocahan çevresi görsel güzelliğe kavuşacak. Çalışmaların hızlandırılması adına mevcut dükkanlarda bulunan esnafların da dükkanlarını boşaltması bekleniyor.

Bölge esnafını mağdur etmemek adına belediye yonca pazarında dükkan yaptı

Projenin ihale aşamasından itibaren çevre esnaflara bilgilendirme toplantıları, istişare çalışmaları da gerçekleştirilmişti. Çevre düzenlemesi kapsamında 1990 yılında yol kenarına yapılan, görüntü kirliliği yapan mevcut belediye dükkanlarının da yıkım çalışmalarına başlandı. Mevcut esnafın mağdur olmamaları adına Yonca Pazarına inşa edilen dükkanlarda kiracılara yer gösterildi. Uzlaşma sağlanarak taşınan dükkanlarda da yıkım çalışmalarına başlandı. Cumhuriyet Meydanı ile Pazar yerini buluşturacak proje kapsamında Yonca Pazarına taşınan dükkanların yıkımına başlandı. Mevcut belediye dükkanlarının yıkılacağı alan ise araç park cebi ve yol genişlemesi ile vatandaşların hizmetine sunulacak. Özellikle engelli vatandaşlar ve yayalar için geniş kaldırımlar büyük rahatlık sunacak.

Başkan Yavaş" Siyaset yapılacak, karalanacak değil, doğal şehre prestij katacak bir proje"

Projeye destek vererek dükkanlarını taşıyan kiracılara teşekkür eden ve çevredeki yalan yanlış haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirten Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Şehrimize değer katacak bu büyük projeye engel olmayıp destek veren kiracılarımıza anlayışları için teşekkür ederiz. Amacımız kimseyi mağdur etmek değil, daha güzel ortamlarda hem esnafımıza, hem vatandaşımıza, hem de ilçeye gelen misafirlerimize hizmet verebilmektir. Siyaset yapılacak, karalanacak bir projeye değil, ilçenin çehresini değiştirecek, prestij katacak bir proje Kocahan. Biz ilk günden bu yana esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Taleplerine önerilerine cevap verdik. Mağdur olmamaları adına yer gösterdik. Ama bazıları var ki muhteşem bir projenin önünü kapatmak, farklı yerlere çekmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Esnaflarımızdan ve vatandaşlarımızdan da ricam şudur ki Sındırgı'ya engel olmayın, gelin el birliği ile Sındırgı'nın önünü açalım" dedi.

Proje hakkında detaylı bilgi vererek inşaat çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş " Doğal şehir Sındırgı 2004lü yıllarda başlayan bizim belediyecilik serüvenimizde koyduğumuz akıl üzere yeni meydanlar ve sıkışan nüfusunu daha geniş alanlara yayma projesi stratejik planımız olarak sürekli bu yönde ilerlememize sebebiyet verdi. Öncelikle tarihi bir dokusu olan Şerifpaşa Meydanı akabinde ise Cumhuriyet meydanının iyileştirilmesi daha sonra ise Cumhuriyet Meydanı ile pazar yerinin buluşması anlamına gelen şu andaki Kocahan projesinin içerisindeyiz. Yani şehir merkezinde kalan bir Cumhuriyet ortaokulu, bu okulun kaldırılarak, yerine Sındırgı mimarisine uygun bir Kocahan diye bir çarşının yapılması yani 20 bin m2lik aşağı yukarı bir meydana dönüşme anlamına geliyor. Necip Fazıl Kültür Merkezi, Belediye oteli, Cumhuriyet Meydanı, kısa bir süre içerisinde yapımına başlayacağımız, projeleri hazırlanan Türk bahçesi, Yağcıbedir Müzesi, Kocahan ile taçlarak ilçe merkezine güzel bir konsept ile prestij katacak., Cumhuriyet ortaokulu, Spa merkezi ve Kaymakamlık lojmanı Sındırgımıza hayırlı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak
Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak

Cumhuriyet, Balıkesir, Hisarcık, Sındırgı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var AK Parti'den büyük kongreye özel yeni klip: Sen ben yok, Türkiye var Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Günlerce yaşam mücadelesi vermiş! Kanalizasyon çukuruna düşen kadın güçlükle kurtarıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı Atletico Madrid antrenmanında korku dolu anlar! Genç yıldız Dembele bayıldı "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı Elon Musk yine sahnede! Bitcoin ile Tesla alma dönemi resmen başladı AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi AK Parti'de kongre heyecanı! Salonda sayı sınırlı tutulsa da dışarıdaki görüntü endişelendirdi
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır         
12:33
Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalığı böyle savundu: Test yaptırdık, salonda kovidli delege yok         
12:10
Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı Fırsatçılar yine işbaşında! Bazı tekstil firmaları doları fırsat bilip yüzde 30 zam yaptı         
12:04
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053 Son Dakika! AK Parti kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı'ndan Devlet Bahçeli'ye özel teşekkür: Hedefimiz 2053         
11:24
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu Merkez Bankası Başkanı'nın ilk icraatı Ağbal'ın atadığı bürokratı görevden almak oldu         
10:33
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı! Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi         
10:25
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 12:56:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocahan doğal şehir Sındırgı'ya prestij katacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei