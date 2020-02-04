Kocaispir: "Adana'da kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaispir: 'Adana'da kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda' - Son Dakika

Kocaispir: "Adana'da kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda"

6 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'e hizmet noktasında bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdüreceklerini söyleyerek, "Adana'da şu anda bütün kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda" dedi.

Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'e hizmet noktasında bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sürdüreceklerini söyleyerek, " Adana'da şu anda bütün kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda" dedi.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret edip başarılar diledi. Ziyaret için Soner Çetin'e teşekkür eden Başkan Kocaispir, Adana'da kurumlar arası işbirliğinin önemli olduğunu belirterek, "Hepimizin ortak amacı vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Hizmet etme noktasında Adana'daki bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğimiz sürecektir" diye konuştu.


Adana'da karşılıklı işbirliği ve diyalog döneminin devam etmesinin önemine değinen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Kısır çekişmeler kimseye bir fayda sağlamaz. Yüreğir'e hizmet noktasında bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliğini ve dayanışmayı sürdüreceğiz. Adana'da şu anda bütün kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği çok iyi durumda. Bu işbirliğinin sürmesinde belediye başkanlarımıza önemli görevler düşüyor. Bu sürecin devam etmesi Adana'nın kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır. Şüphesiz bu güzel birliktelik vatandaşlarımıza hizmet olarak yansıyacaktır" dedi.


Başkan Soner Çetin'in Adana'nın en önemli merkez ilçelerinden Çukurova'da 2. dönem belediye başkanlığına seçilmesinin önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Başarılı çalışmalarınızı takip ediyoruz. Yapacağımız bütün projelerde herkesle işbirliği içinde olacağız. Ziyaretiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin ise Adana'da yeni dönemde işbirliği ve diyalog döneminin başlamasının çok önemli olduğunu belirterek, "Yerelde, genelde, oda ve sivil toplum örgütleri arasında şu anda iyi bir işbirliği var. Bu işbirliğinin devam etmesi çok önemli"dedi.


Başkan Kocaispir'in yeni bir belediye başkanı olmasına rağmen çalışmalarıyla herkesin takdirini topladığını belirtti. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Çukurova, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:52 Kaynak: İHA
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