Kocaispir: "Adana Demirspor'a desteğimiz devam edecek"

05 Mayıs 2021 Çarşamba 12:40
Kocaispir: "Adana Demirspor'a desteğimiz devam edecek"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İkinci Başkan Remzi Kar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret ettiler.

Başkan Kocaispir, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Hocamız Samet Aybaba'ya, Remzi Kar'a ve Tarık Özünal'a ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ediyor, Süper Lig yolunda çıkacakları son karşılaşmada başarılar diliyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi'nin spor faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba, desteklerinden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür. - ADANA

Kocaispir: "Adana Demirspor'a desteğimiz devam edecek" - Son Dakika Spor
Kaynak: İHA
Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor, Samet Aybaba, Kar, Spor, Son Dakika
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