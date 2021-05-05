Kocaispir: "Adana Demirspor'a desteğimiz devam edecek" - Son Dakika Spor

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Adana Demirspor'a bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklerinin devam edeceğini söyledi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, İkinci Başkan Remzi Kar ve Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özünal, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'i makamında ziyaret ettiler.
Başkan Kocaispir, ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteğimiz devam edecek. Hocamız Samet Aybaba'ya, Remzi Kar'a ve Tarık Özünal'a ziyaretleri ve hediyeleri için teşekkür ediyor, Süper Lig yolunda çıkacakları son karşılaşmada başarılar diliyorum" dedi.
Yüreğir Belediyesi'nin spor faaliyetlerini ilgiyle takip ettiğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba, desteklerinden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür. - ADANA
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