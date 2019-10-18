Son Dakika Haberleri: Kocaispir: "Barış Pınarı Harekatı toplumu tek vücut haline getirdi"
Son Dakika Güncel Kocaispir: 'Barış Pınarı Harekatı toplumu tek vücut haline getirdi'

Kocaispir: "Barış Pınarı Harekatı toplumu tek vücut haline getirdi"

38 dakika önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'nın toplumun tüm kesimini tek vücut haline getirdiğini söyledi.

Kocaispir:

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı'nın toplumun tüm kesimini tek vücut haline getirdiğini söyledi.


Başkan Kocaispir, Hayme Ana Kına Konağı'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, 5 gün ara verilen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti. Kocaispir, "Barış Pınarı Harekatı'nda toplumun tüm kesimi tek vücut halinde oldu. Toplumun her kesimi bu harekat etrafında bir araya geldi. Biz millet olarak hiçbir zaman kan dökülsün, insanlar ölsün, siviller ölsün istemiyoruz fakat hepimiz biliyoruz ki burada esas konu devletimizin ve milletimizin bekasıdır. Burada hedef PKK/PYD, DEAŞ adı her neyse ne olduğu belirsiz terör örgütlerini tasfiye etmek ve 7 yıldan beri bir arada yaşadığımız Suriyeli dostlarımızı buralara yerleştirmektir" dedi.


Sivil toplum kuruluşlarının sorunlarının çözümü için birçok proje ürettiklerini ve bunları en kısa zamanda hayata geçireceklerini ifade eden Kocaispir, STK'ların ekonomik yükünün azaltılarak daha katılımcı olmalarını sağlayacaklarını söyledi.


Birlik ve beraberliği arttırmak istediklerini belirten Kocaispir, " Yüreğir Kültür Merkezi'nde hiçbir STK'yı dışlamadan, hiçbir ayrımda bulunmaksızın, siyasi görüşü her ne olursa olsun, demokraside bir arada olabileceğimiz, bütün STK'ların faaliyet göstereceği bir alan oluşturacağız. Randevu alarak bu yerlerden faydalanabileceksiniz" diye konuştu.


Kocaispir, konuşmasının ardından sivil toplum kuruluşlarının taleplerini ve önerileri dinledi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Barış Pınarı Harekatı, Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:25 Kaynak: İHA
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