Son Dakika Haberleri: Kocaispir, Belediyeye "Vatandaş Her Zaman Haklıdır" Yazdıracak

Kocaispir, Belediyeye "Vatandaş Her Zaman Haklıdır" Yazdıracak

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kazandıklarında yapacakları ilk işin belediyeye "Vatandaş her zaman haklıdır" yazan tabela asacaklarını söylediKocaispir, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Kocaispir, Belediyeye
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir, kazandıklarında yapacakları ilk işin belediyeye "Vatandaş her zaman haklıdır" yazan tabela asacaklarını söyledi

Kocaispir, seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Hizmet konusunda mesai kavramının olmayacağını ifade eden Fatih Mehmet Kocaispir, seçimi kazandıklarında yapacakları ilk işin belediyeye "Vatandaş her zaman haklıdır" yazan tabela asacaklarını söyledi. Özel firmalarda olduğu gibi, memnuniyet anketleri ile hem Yüreğir halkına hizmeti hem de çalışanları daha iyi motive edeceklerini söyledi.

Cenazelerde ilk gün yemeğini kendilerinin karşılayacağını da belirten Kocaispir, "Şehir dışına çıkacak cenazeler için özel yapım araçlar alacağız. Artık vatandaşımız, acı gününde ne yemek konusunu nede araç konusunu düşünmeyecek. Bu hizmetleri belediye olarak 7/24 mesai kavramı olmaksızın biz yapacağız. Bunun karşılığında sizlerden sadece "Allah razı olsun" demeniz yeterli olacaktır. Sizlerin bu ilgisi, teveccühü bizleri belediye başkanı yapacaktır. Ben ve ekibim yol arkadaşlarım olan meclis üyelerimiz ile hizmete hazırız" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:07 Kaynak: İHA

AK Parti, Yüreğir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Işıkta İnsanlar Geçerken Bekleyen Köpek Sosyal Medyayı Salladı Denize Düşen Ayıyı Kurtarma Operasyonu Felaketle Sonuçlandı Belediye Başkanı'nın Pazar Arabası Dağıtımı, İzdihama Neden Oldu Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 16:18:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaispir, Belediyeye "Vatandaş Her Zaman Haklıdır" Yazdıracak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]