Yüreğir Belediyesi mevsimlik tarım işçilerine yardım kolisi dağıttı - Son Dakika

Adana'da, Yüreğir Belediyesi ilçedeki mevsimlik tarım işçilerine gıda kolisi, hijyen ve bebek paketi yardımında bulundu.

Yüreğir Belediyesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan kente gelerek çalışan tarım işçilerine gıda kolisi, hijyen ve bebek paketi dağıttı.

Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir da mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları gezerek, sohbet etti.

Kocaispir, burada yaptığı açıklamada, mevsimlik işçilerin tarımsal üretime önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyaçlarını sağlamanın sosyal belediyecilik anlayışının temel görevi olduğunu kaydeden Kocaispir, "Alın teri ile ekmeklerini kazanan misafirlerimizin Adana'mıza, ilçemize büyük katkıları oluyor. Bir ihtiyaçları olduğunda belediye olarak her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Tarım işçileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, yardımlar için teşekkür etti.