Kocaispir'den kurumlarla işbirliği vurgusu - Son Dakika
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Kocaispir'den kurumlarla işbirliği vurgusu

7 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kurum müdürleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kocaispir'den kurumlarla işbirliği vurgusu, System.String[]

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir kurum müdürleri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Altyapı kurumları Aksa Çukurova Doğalgaz Adana Bölge Müdürü Tufan Duman, Türk Telekom Adana Bölge Müdürü Yılmaz Tohumoğlu ve Toroslar Edaş Dağıtım Direktörü Mehmet Kayacı'yı ziyaret eden Başkan Kocaispir "Kurumlarımızla işbirliği içinde planlı bir şekilde çalışırsak karşımıza çıkacak ek maliyetleri önler böylece milli servetin heba olmasının önüne geçeriz" dedi.


Yapılacak çalışmalarda kurumlar arası işbirliğinin çok önemli olduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Şuanda Adana'da bütün kurumlarımızla iyi bir diyalog zemini oluşturduk. Her hangi bir mahallemizde veya sokağımızda bir çalışma yapacaksak bütün kurumlarımızla haberleşip yapılması gereken bütün çalışmaları birlikte yapmayı amaçlıyoruz. Kurumlarımızla işbirliği içinde planlı bir şekilde çalışırsak karşımıza çıkacak ek maliyetleri önler böylece milli servetin heba olmasının önüne geçeriz" diye konuştu.


Yaşanılabilir bir Yüreğir için bütün kurum, kuruluş, STK ve iş dünyası ile işbirliğinin süreceğini belirten Başkan Kocaispir, "Yüreğirli hemşehrilerimize hizmet için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemize yapılacak bütün yatırımların önünü açacak, yasalar çerçevesinde kolaylık sağlayacak, destek olacağız" şeklinde konuştu. Başkan Kocaispir ayrıca Adana Baro Başkanı Av. Veli Küçük'e de nezaket ziyaretinde bulundu. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:38 Kaynak: İHA
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