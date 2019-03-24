Son Dakika Haberleri: Kocaispir: "Hizmetlerimizi İbadet Şuuru ile Yapacağız"

Kocaispir: "Hizmetlerimizi İbadet Şuuru ile Yapacağız"

38 dakika önce

Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediyle Başkan Adayı Fatin Mehmet Kocaispir, hizmetleri ibadet şuuru ile yapacaklarını söyledi.

Kocaispir:
Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Yüreğir Belediyle Başkan Adayı Fatin Mehmet Kocaispir, hizmetleri ibadet şuuru ile yapacaklarını söyledi.

Milletvekili Şükrü Erdinç ve AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Yaşar Turan ile birlikte Solaklı ve Yunusoğlu mahallelerini gezen Kocaispir, Romanlar Derneği ile Karacaoğlan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Hizmetlerini ibadet şuuru ile yapacaklarını söyleyen Kocaispir, "Her zaman sizlerle olacağım. Cenazelerinizde ağlayıp, düğünlerinizde beraber halay çekeceğiz. Sadece seçim dönemi değil sürekli sizlerle olacağız. Ben ve ekibim belediyecilik hizmetlerinin yanında gönül belediyeciliğini esas alacağız. Biz sizlerin gönüllerinize girmedikçe başarılı bir belediyecilik yapmış olamayız. Yüreğir'imize farklı bir belediyecilik anlayışı getireceğiz. Göreceksiniz Yüreğir ilçemize yapacağımız hizmetlerin ardından yatırımcılar bu bölgelere akın edecek" şeklinde konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:36 Kaynak: İHA

Milletvekili, AK Parti, Yüreğir, Politika
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