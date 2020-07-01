Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur" - Son Dakika

Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine hız verdi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, belediye çalışmalarını yerinde incelemek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için mahalle ziyaretlerine hız verdi. Bir günde 10 mahallede incelemelerde bulunan Başkan Kocaispir, "Sorunları ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. İzi olanın yüzü olur. Her mahallemizde izimiz olacak" dedi.

Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın
Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi


Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eksikleri tespit etmek, sorunlara en kısa sürede çözüm üretmek ve vatandaşlarla daha fazla bir arada olabilmek için başlatmış olduğu mahalle incelemelerine Yukarı Çiçekli, Düzce, Çotlu, Esenler, Kütüklü, Yahşiler, Belören, Çelemli, Akpınar ve Yakapınar ziyaretleri ile devam etti.


Bir günde 10 mahalleyi gezen Başkan Kocaispir, hem çalışmaları denetledi hem de vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Baştan sona tüm mahalleyi gezen Başkan Kocaispir'e muhtarlar, belediye başkan yardımcıları, bürokratlar ve teknik personeller de eşlik etti.


Resmi işlemler dışında makam odasında daha az bulunduğunu belirten Başkan Kocaispir, "Haftanın neredeyse her günü farklı bir mahallemizde güne başlıyoruz. Eksikleri ilk ağızdan tespit ediyor, anında çözüme kavuşturuyoruz. Her an vatandaşlarımızla iç içeyiz. Biz gücümüzü halkımızdan alıyoruz. Bu nedenle 'Tarlada izi olanın, harmanda yüzü olur' diyor, bu inançla çalışıyoruz. Yüreğir'de her mahallede izimiz olacak" dedi.


Sorunlarını ilk ağızdan başkanla paylaşma imkanı bulan mahalle sakinleri ise ziyaretleri ve çalışmaları için Başkan Kocaispir'e teşekkür etti. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Çiçekli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kocaispir: 'İzi olanın yüzü olur' - Son Dakika

Son Dakika

17:54 Son Dakika: ABD'den tartışma yaratacak Ayasofya çıkışı: Müze olarak kalsın 17:35 Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısında insanlı denemelerde başarı sağlandı 17:17 Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 16:46 Son Dakika: Rekabet Kurulu, 5 Alman otomotiv devi hakkında soruşturma başlattı 16:39 Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu 16:31 Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı Fortuna Sittard'da Bo Breukers, 21 yaşında futbolu bıraktı 16:21 Son Dakika: İletişim Başkanı: Cumhurbaşkanımızın sosyal medya açıklamaları çarpıtıldı 16:06 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin, motorin ve LPG'ye zam geldi 15:45 Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı 15:27 1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
12:08
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
10:42
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:02
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 18:04:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaispir: "İzi olanın yüzü olur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]