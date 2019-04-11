Kocaispir Kolları Sıvadı Sahaya İndi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahaya indi.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir sahaya indi. Yüreğir Millet Bahçesi ile gençlik ve emekli kıraathanelerini gezdi. Kocaispir, "Yapılan tüm çalışmaların yakın takipçisi olacağım. Artık hizmet zamanı" dedi.



Gençlik ve emekli kıraathanesinde eksikliklerin bir an önce giderilmesini ve gelen vatandaşlara ikramların düzenli bir şekilde yapılması talimatını veren Kocaispir "Vatandaşlarımızın memnuniyeti ve huzuru için çalışacağız. Yapılan hizmetlerin üzerine yenilerini ekleyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 'AK belediyecilik' örneklerinin en güzellerini sunmaya devam edeceğiz" dedi.



Millet Bahçesinde çalışan işçileri ziyaret ederek onlarla sohbet eden Kocaispir, işçilerin taleplerini dinledi. Kocaispir, kendisinin de köylü çocuğu olduğunu, zamanında kazma kürekle çok çalıştığını belirterek Millet Bahçesi'ne fidan dikti. Kocaispir, "Vatandaşlarımızın rahat etmesi için mevcut parkları tekrar gözden geçirip yenilerini yapmaya devam edeceğiz. Yüreğir Belediyesi olarak çalışanıyla yöneticisiyle büyük bir aileyiz. Aile ortamında çalışarak vatandaşlarımızın hizmetkarı olacağız. Yüreğir'de gönül belediyeciliği yapacağız. Herkesin gönlüne girmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.



Bayrağı daha ileriye taşımak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Kocaispir "Yola 'Memleket işi gönül işi sloganıyla' çıktık. Bize oy versin vermesin bütün herkesin belediye başkanı olacağım" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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