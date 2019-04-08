Kocaispir Mazbatasını Aldı

Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, mazbatasını aldı.

Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, mazbatasını aldı.



Yüreğir'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyların yüzde 48,98'ini alarak CHP'li rakibi Kamuran Karaca'yı geçerek Yüreğir Belediye Başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.



Kocaispir, Twitter hesabından da yaptığı paylaşımda, "Mazbatamızı aldık. Artık hizmet vakti" dedi.



Kocaispir, 220 bin 942 seçmenin oy kullandığı Yüreğir'de 103 bin 383 oy alarak yeni belediye başkanı seçilmişti.



Fatih Menmet Kocaispir önümüzdeki günlerde düzenlenecek devir teslim töreniyle Mahmet Çelikcan'dan görevi devralacak. - ADANA

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mansur Yavaş'ın Mazbatasını Ne Zaman Alacağı Belli Oldu

Hükümete Yakın Yazar, "Seçim Tekrarlanabilir" Deyip Tarih Verdi

Komünist Başkan Maçoğlu, Göreve Gelir Gelmez Yaptığı Yıkımla Takdir Topladı

Mühürsüz Zarftan MHP Çıktı, Yusufeli'nde Kazanan AK Parti Oldu