Son Dakika Haberleri: Kocaispir Mazbatasını Aldı

Kocaispir Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, mazbatasını aldı.

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Yüreğir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Fatih Mehmet Kocaispir, mazbatasını aldı.

Yüreğir'de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde oyların yüzde 48,98'ini alarak CHP'li rakibi Kamuran Karaca'yı geçerek Yüreğir Belediye Başkanı olan Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li adayı Fatih Mehmet Kocaispir, Seçim Kurulundan mazbatasını aldı.

Kocaispir, Twitter hesabından da yaptığı paylaşımda, "Mazbatamızı aldık. Artık hizmet vakti" dedi.

Kocaispir, 220 bin 942 seçmenin oy kullandığı Yüreğir'de 103 bin 383 oy alarak yeni belediye başkanı seçilmişti.

Fatih Menmet Kocaispir önümüzdeki günlerde düzenlenecek devir teslim töreniyle Mahmet Çelikcan'dan görevi devralacak. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:42 Kaynak: İHA

Fatih Mehmet Kocaispir, Fatih, Yüreğir, Politika
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