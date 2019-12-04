Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, " Adana'yı Keşfetme Zamanı" mottosuyla gerçekleştirilen Adana buluşması kapsamında sosyal medya fenomenlerine Misis'i gezdirip çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Misis'in 7 bin yıldan bu yana kesintisiz yaşamın sürdüğü dünyanın ender merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Kocaispir, " Türkiye'de ve dünyada farklı tarihi kentler var. Belli dönemlerde yaşam olmuş. Misis'te ise 7 bin yıldır kesintisiz yaşam sürüyor. Lokman Hekim'in ölümsüzlük iksirini düşürdüğü rivayet edilen köprü burada. Misis Köprüsü ve Taşköprü olmadan doğudan, batıya geçmek mümkün değil. Misis çok önemli bir geçiş noktası. Misis'te bulunan tarihi dokuların özgün yapısı korunarak çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Buranın Adana, ülke kültürü ve turizmi içerisinde hak ettiği yeri alması için çalışıyoruz" dedi.



Misis'te sosyal medya fenomenlerine sıkma, börek ve deri yayıktan ayran ikram edildi. Geziye İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari de katıldı.



Misis'in Adana ve ülke turizmine büyük katkı sağlayacağını belirten Başkan Fatih Mehmet Kocaispir, "Misis'te arkeolojik kazılar 2012 yılından bu yana Yüreğir Belediyesi koordinatörlüğünde, Adana Arkeoloji Müzesi Başkanlığı'nda, Roma İtalyan Uluslararası Araştırma Merkezi ve Pisa Üniversitesi işbirliğinde devam ediyor. Roma dönemine ait 2 adet su değirmeni, kervansaray restorasyonu çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. 7 bin yıllık kesintisiz yaşamın sürdüğü Misis önemli bir turizm merkezi olacaktır" diye konuştu. - ADANA