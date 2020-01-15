Kocaispir şampiyonları ödüllendirdi - Son Dakika
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Kocaispir şampiyonları ödüllendirdi

7 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri alan tekvandocuları ödüllendirdi.

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri alan tekvandocuları ödüllendirdi.


Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezinde sahnelenen 'Alaaddinin Sihirli Lambası' isimli tiyatro oyunu öncesi Yunus Emre Kültür Evi öğrencilerinden tekvandoda dünya, Avrupa ve Türkiye dereceleri alan sporcular için tören düzenlendi. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir 2016 Tekvando Poomse Dünya ikincisi ve 2017-2019 Avrupa Şampiyonu Şeyda Nur Yavuz, 2017 Avrupa Şampiyonu, 2017 Dünya Beach ikincisi Büşra Özden, 2017 - 2019 Tekvando Poomse Avrupa Şampiyonu ve 2019 Avrupa Beach Şampiyonu Nagihan Besleme, 2019 Tekvando Poomse Avrupa Şampiyonu Sıla Özden, 2019 Tekvando Poomse Avrupa üçüncüsü Arda Gündüz, 2019 Tekvando Poomse Avrupa üçüncüsü Tunahan Yılmaz, 2019 Tekvando Poomse Avrupa üçüncüsü Barışcan Şener, 2018 Tekvando Poomse Türkiye birincisi, 2017 Türkiye ikincisi, Helin Ceran, 2018 Tekvando Poomse Türkiye ikincisi, 2019 Türkiye üçüncüsü Ali Buğra Yılmaz ve 2017 Tekvando Poomse Türkiye Şampiyonu Mehmet Efe Gündüz'e çeşitli hediyeler takdim etti.


Şampiyonları kutlayan Başkan Kocaispir, "Yunus Emre Kültür Evi öğrencilerimiz, Yüreğirli bu yavrularımız dünya çapında elde ettikleri büyük başarılarla sadece bizi değil tüm ülkemizi gururlandırdılar. Gençlerimize imkan sunulunca neleri başarabileceklerinin örneklerini işte burada, bu tabloda görüyoruz. Söz verdiğimiz gibi destek olmaya devam edeceğiz. Gururumuz Yüreğirli sporcularımızı, şampiyonlarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.


Sporcuların başarısında büyük emek sahibi olan Yunus Emre Kültür Evi Tekvando hocası Milli Antrenör Ayşe Alyar da desteklerinden dolayı teşekkür ederek, 2019 Antalya Kemer'de yapılan Avrupa Tekvando Poomse birincilik madalyasını Başkan Kocaispir'e takdim etti.


Öte yandan Yüreğirli şampiyon sporcular 25-29 Ocak tarihleri arasında Ankara Keçiören'de Türkiye Tekvando Poomse Şampiyonasında Adana'yı temsil edecek. Burada dereceye giren sporcular Mayıs ayında Danimarka'da yapılacak Dünya Tekvando Poomse Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:51 Kaynak: İHA
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