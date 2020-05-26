Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede yol sorunu kalmayacağını söyledi.



Yüreğir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri 'Yüreğir İçin Düştük Yollara' sloganıyla baharla birlikte başlattığı yol hamlesi kapsamında ilçenin değişik noktalarındaki yol yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan görev alanı sokaklarda sıcak asfalt çalışması yapan ekipler, bir yanda da bozuk yolları onarıyor, yeni yollar açıyor.



2 asfalt kaplama, 2 stabilize, 3 yama ve 1 parke onarım olmak üzere günlük 8 ekip Yüreğir'in yollarını yeniliyor. Sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra deforme olan, bozulan, hasar gören yollarda bakım, onarım, iyileştirme ve düzenleme çalışmaları yapan ekipler imarda yol olarak gözüken ancak kapalı olan yeni yolları da hizmete açıyor. Ayrıca hasat mevsimi olması nedeniyle oluşturulan iki ekip çiftçilerin tarlalarına ulaşımını kolaylaştırmak adına tesviye çalışması yapıyor.



Sazak ve ve Yenidoğan mahallelerinde yapılan yol çalışmalarını denetleyen Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Yüreğir'in bir ucundan diğer ucuna, sorumluluk alanımız içinden bulunan her alan için hassas ve özenli çalışmalar uyguluyoruz ve uygulayacağız. Vatandaşlarımızın en kısa sürede daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşmalarını hedefliyoruz. Baharla birlikte kapsamlı bir çalışma başlattık. Ekiplerimiz dört koldan sahada. Bu yaz oldukça yoğun bir çalışma yapacağız. İlçemizde yol sorunu kalmayacak" dedi. - ADANA