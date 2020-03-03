Koçak: "Devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanındayız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçak: 'Devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanındayız' - Son Dakika

Koçak: "Devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanındayız"

6 saat önce

Ayancık ilçesinde yaşayan şehit ailesine protokol üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.

Koçak:

Ayancık ilçesinde yaşayan şehit ailesine protokol üyeleri tarafından ziyaret gerçekleştirildi.


Ayancık Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Belediye Başkanı Hayrettin Kaya ve ilçe protokolü, 28 Ocak 1985 tarihinde Mersin ili Tarsus Yenice yol emniyetinde görevli iken sivil aracın çarpması sonucu şehit düşen Ayancıklı Jandarma Er Ahmet Gökkaya'nın ailesini ziyaret etti.


Şehit Jandarma Er Ahmet Gökkaya'nın ruhuna okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duanın sonrasında Kaymakam Abdullah Seçkin Koçak, şehit ailesi ile bir süre sohbet etti. İlçe Kaymakamı Abdullah Seçkin Koçak, Şehit Jandarma Er Ahmet Gökkaya'ya Allah'tan rahmet dileyerek, devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanında olduklarını ifade ettiler. - SİNOP

Abdullah Seçkin Koçak, Gökkaya, Ayancık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Miray Daner'den "Ölü askerlerin isimleriyle dolu hikayeniz olacak" diyen kişiye sert cevap
İdlib şehidinin tabutuna bırakılan Bozkurt isimli oyuncak köpek duygulandırdı Son dakika: TBMM İdlib oturumu, Genel Kurul'un katılımıyla başladı Son Dakika: İdlib'de devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'nda 1 askerimiz şehit oldu, 9 askerimiz yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 23:36:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koçak: "Devlet olarak şehit ailelerinin her daim yanındayız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]