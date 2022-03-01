Kocaköy'de 262 kişilik çok amaçlı spor salonu yapılacak - Son Dakika
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Kocaköy'de 262 kişilik çok amaçlı spor salonu yapılacak

01.03.2022 11:04
Kocaköy'de 262 kişilik çok amaçlı spor salonu yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde 262 kişilik çok amaçlı spor salonu inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kocaköy ilçesinde 262 kişilik çok amaçlı spor salonu inşa edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde gençlerin kapalı ve açık alanlarda spor yapmasını sağlayacak hizmetler üretilmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kocaköy'de gençlerin basketbol, voleybol ve hentbol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa çalışmalarına başladı.

Toplamda 4 bin 500 metrekare alanda 1200 metrekare üzerine 262 kişilik salon inşa edilecek.

Alanın kalan kısmında çevre düzenlemesi yapılarak açık otopark ve yeşil alan oluşturulacak.

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaköy'de 262 kişilik çok amaçlı spor salonu yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaköy'de 262 kişilik çok amaçlı spor salonu yapılacak - Son Dakika
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