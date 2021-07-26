Kocaköy ilçesinde 18 bin metrekarelik alanda modern spor tesisi yapılıyor - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince Kocaköy ilçesinde 18 bin metrekarelik alanda modern spor tesisi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin boş zamanlarını verimli şekilde geçirmelerini sağlamak ve fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kent merkezi dışında yer alan ilçelerde de çalışmalar yürütülüyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın, Kocaköy ilçesinde 18 bin metrekare alan üzerinde inşa çalışmalarını sürdürdüğü spor tesisinde, idare binası, sentetik çim saha, tenis kortu, 500 kişilik tribün, hakem ve soyunma odaları yer alacak.

Amatör spor kulüpleri ve vatandaşların spor yapmalarına imkan sağlanacak tesiste ekipler, tribünlerin ve soyunma odalarının kaba inşaatı ile futbol sahasının çim serimini tamamladı.

Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

7'den 70'e herkese hizmet verecek tesisin iki ay içinde tamamlanması hedefleniyor.