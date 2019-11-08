Kocakurt Barajı Sivas'ta 28 bin dekar araziyi suya kavuşturacak

Sivas'ın Kangal ilçesinde yapımı süren Kocakurt Barajı'nın 28 bin 310 dekar araziyi suya kavuşturacağı bildirildi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesinden Sivas da nasibini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kocakurt Barajı sulama inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışmaları devam eden Kocakurt sulamasının tamamlanması ile toplamda 28 bin 310 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. Tamamlanan 21 bin 40 dekar alanda 2019 yılı sulama sezonunda deneme sulaması yapılarak, tarım arazileri suyla buluşturulmuştur. Modern basınçlı borulu sulama sistemiyle, sulamaya yeni açılan bu bölgede ekilen patates ve şeker pancarı üretimine katkı sağlanmıştır. İş kapsamında kalan kısmın da boru döşeme ve sanat yapısı imalatları tamamlanmış olup, 2020 yılı sulama sezonunda ise 28 bin 310 dekar alanın tamamında sulama faaliyete geçecektir."

Kangal Kocakurt Barajı sulamasının tamamlanmasıyla tarlalardaki verimin artacağını ve yörede ürün çeşitliliğinin artacağını aktaran Aydın, 2019 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 15 milyon 641 bin 606 lira katkı sağlanacağını ifade etti.