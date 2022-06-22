Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı - Son Dakika
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Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı

22.06.2022 17:40

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde İsa Avanas ile Ferdi Kurt oturdukları bina girişinde 2 kişinin sopalı saldırısına uğradı. Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şanlıurfa'da, İsa Avanas ve misafiri Ferdi Kurt, eşleriyle binaya girip evlerine çıktıkları sırada, peşlerinden gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca sopalarla dövülen 2 kişi, aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.

EŞLERİNİ KORUMAYA ÇALIŞAN KADINLARI BİLE DÖVDÜLER

Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

POLİS YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Yaralanan Avanas ve Kurt, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, saldırganların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı - Son Dakika
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