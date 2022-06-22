Şanlıurfa'da, İsa Avanas ve misafiri Ferdi Kurt, eşleriyle binaya girip evlerine çıktıkları sırada, peşlerinden gelen 2 şüphelinin sopalı saldırısına uğradı. Dakikalarca sopalarla dövülen 2 kişi, aldıkları darbelerle kanlar içinde yere yığıldı.
Eşlerini saldırganlardan kurtarmak isteyen kadınlar da sopa darbesine maruz kaldı. Şüpheliler, olay sonrası kaçarken, saldırı anları da binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Yaralanan Avanas ve Kurt, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, saldırganların belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocalarının dayak yediği gören eşler, olaya müdahale etmek istedi, saldırganlar onlara da sopalarla saldırdı - Son Dakika