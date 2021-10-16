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Koçali Ağırtaş, elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor - Son Dakika

Koçali Ağırtaş, elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor

16.10.2021 14:48

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Koçali Ağırtaş, ağaçtan yaptığı çubuğuyla yer altında su olan yerleri tespit ediyor. Özel yeteneği bulunduğunu öne süren Ağırtaş, suya yaklaştığında vücudunda değişiklikler yaşadığını dile getirdi. Ağırtaş, yanlış tespitin de maddi kayıplara neden olabileceğini belirterek, vatandaşları sahtekarlara karşı uyardı.

Siverek ilçesinde yaşayan Koçali Ağırtaş, özel yeteneği sayesinde yer altındaki su kaynaklarını tespit ettiğini söylüyor. Ağaçtan özel bir asa yapan Ağırtaş, bu asa sayesinde yer altındaki su kaynaklarını eliyle koymuş gibi buluyor. Bölgede 2 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle, taleplere yetişemeyen Ağırtaş bazen gece yarılarına kadar su aradığını belirtti.

Siverek'in yıldızı Koçali daha yanılmadı! Elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor

VÜCUDUNDA DEĞİŞİKLİKLER FARK EDİYOR

Elindeki çatal çubuğun ve vücudundaki hareketlilikle suyu bulduğunu söyleyen Ağırtaş, kaynak suyun ne kadar derinlikte ve saniyede kaç litre olduğunu bile tahmin ettiğini ve tahminlerinin doğru çıktığını söyledi. 15 yıl önce yer altı su kaynaklarına yakın yerlere gittiğinde vücudunda değişik hareketler fark ettiğini söyleyen Ağırtaş," Birçok yerde bu başıma gelince yer altı sularına karşı duyarlı olduğumu fark ettim. Biri iki deneme yaptım baktım evet, yer altı suları beni rahatsız ediyor ve böylece bu çalışmaya başladım. Yer altı sularını değişik yöntemlerle bulabiliyorum ama elimde çubuk olsa daha rahat ediyorum. Su ararken, birkaç çatlağın kesiştiği yeri tespit ediyorum. Bunun kaç metre yerin altında ve saniyede kaç litre suyun çıkacağını tahmin ediyorum" dedi.

Siverek'in yıldızı Koçali daha yanılmadı! Elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor

ARANAN ADAM HALİNE GELDİ

2 yıldır bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle taleplere yetişemediğini belirten Ağırtaş," Siverek'te hemen hemen her köyde benim yer tespitinde bulunduğum su kuyularım var, hatta Türkiye genelinde birçok il ve ilçeden beni çağıran var, talep çok olduğundan yetişmekte zorlanıyorum"

Siverek'in yıldızı Koçali daha yanılmadı! Elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor

"195 METREDE SUYUMUZ ÇIKTI"

İlçede 50 ile 240 metre arası su çıktığını söyleyen Ağırtaş, doğru bir yer tespiti olmadığı taktirde yapılan tüm masrafların boşa gideceğine dikkat çekti Daha önce kuyusunun olduğunu kuraklık nedeniyle kuyuların kuruduğunu söyleyen Celal Polatoğlu," Yeni bir kuyu vurmaya karar verdik, araştırdık bu işleri en iyi bilen Koçali olduğunu bize söylediler. Sağ olsun geldi bize yer belli etti, şuan 195 metrede suyumuz çıktı. Beşlik bir suyumuz var artık, Koçali'ye çok teşekkür ediyorum" diye belirtti.

Siverek'in yıldızı Koçali daha yanılmadı! Elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor

"ŞU ANA KADAR GÖSTERDİĞİ YERLERDE SU ÇIKTI"

Yıllardır baba mesleği su kuyusu şantajı vurduğunu söyleyen Necmi Yavuz," Çeltikçi arkadaşların belirlediği yerlerde devamlı kuyu vuruyoruz, bazıların suya bazılarınınki de kile kalkar. Bazıların çıkar, bazılarının çıkmaz. Ama Koçali abinin şu ana kadar gösterdiği yerlerde su çıkmış" diye konuştu.

Koçali Ağırtaş, elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Koçali Ağırtaş, elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Koçali Ağırtaş, elindeki asasıyla işaret ettiği yerden sular fışkırıyor - Son Dakika
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