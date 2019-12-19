Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu - Son Dakika

Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu

7 saat önce

Adıyaman'da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu Vali Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

Koçali Barajı altında kalacak köylerin iskan sorunu, System.String[]

Adıyaman'da 180 bin dekar araziyi sulayacak olan Koçali Barajı nedeniyle baraj sahasında kalan köylerin yer seçimi ve iskan sorunu Vali Aykut Pekmez başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Pekmez başkanlığındaki toplantıda, baraj inşaatına bağlı olarak rezervuar alanının su tutmaya başlamasıyla baraj gölü altında kalacak merkeze bağlı Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve Doğanlı köylerinin yeniden yerleşim yeri seçimi ile iskan sorunu masaya yatırıldı.

Yeni yerleşkenin altyapı ve üst yapı sorunları, taşınacak köylerle ilgili iskan çalışmalarının görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Dinç, Şanlıurfa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Cesim Karadağ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir, Şanlıurfa Tapu Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürü Ayşe Ünlü, DSİ 203 Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Orman ve Kadastro başmühendisleri, Gökçay, Bağlıca, Çatalağaç ve Doğanlı köylerinin muhtarları katıldı.

Adıyaman, Doğanlı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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