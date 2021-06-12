Koçali Barajı Bereketli Topraklara Can Suyu Olacak - Son Dakika

Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın bereketli topraklarına can suyu olacak, içme ve sulama amaçlı bir proje olan Koçali Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Çuhadar, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'le birlikte Adıyaman'da 180 bin dönüm araziye can suyu olacak Koçali Barajı inşaatını inceledi.

Barajın genel görüntüsüne hakim bir yerden, baraj çalışmalarını izleyen Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden Koçali Barajı inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili DSİ Şube Müdürü Emin Ertürk'ten bilgi aldı.

Fiziki gerçekleşmenin % 50 civarında olduğu, derivasyon tüneli, dolusavak, ulaşım yolları ve gövde sıyırma kazısının tamamlandığı Koçali Barajı yılda 98 milyon kilowatt-saat enerji üretmenin yanında Adıyamanlı çiftçilerin 187 bin dönüm toprağını suya kavuşturup mahsulünü bereketlendirerek, 31, 5 milyon metre küp içme suyu ile şehrin içme suyunu da karşılamış olacak.

Koçali Barajı projesinin Adıyaman'ın çok önemli bir projesi olduğunu kaydeden AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, "Bugün Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve İl Başkanımızla birlikte Koçali Baraj gövdesinin yapılacağı alanı inceleyerek devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Adıyaman'da çok sayıda sulama projelerinizin inşaat çalışmaları devam etmektedir. Ancak en öncelikli ve önemli olarak gördüğümüz projelerin başında Koçali Barajı geliyor. Çünkü Koçali Barajı, 187 bin dekar araziyi cazibeyle sulayacak bir proje. Yine Koçali Barajı uzun yıllar Adıyaman'ın içme suyu ihtiyacının yanında kentin enerji ihtiyacını da karşılayacak önemli bir yatırım. Bu proje ile ilgili Adıyaman ve Çelikhan arasında çeşitli mevkilerde yapılan çalışmaları yerinde gördük. Yine 650 Milyon liraya mal olan sulama ihalesi yapıldı. Barajla ilgili çeşitli sıkıntılar vardı. O sıkıntıların hepsi çözülerek gerekli izinler alındı. İhaleyi alan Müteahhit Firmada inşallah bu barajı 2023'e kadar bitireceğini taahhüt etti. Barajın bir an önce bitirilerek toprağın suyla buluşması için tüm çalışmaları aşama aşama ve titizlikle takip ediyoruz. 2023 yılında inşallah toprağın suya olan hasretini bitireceğiz. Adıyaman için çok büyük anlam ifade eden sulama projelerimize her türlü destek ve katkıyı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Tarım ve Orman Bakanımıza, DSİ Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.

Koçali Barajının Adıyaman'ın bereketli topraklarına can suyu olacağını belirten Vali Mahmut Çuhadar ise, "Koçali Barajı Adıyaman için hayati bir projedir. Bu proje tamamlandığında 187 bin dekar tarım arazisi suyun bereketine kavuşmuş olacaktır. İlimizin sosyo-ekonomik yapısına ciddi katkılar sağlayacak olan Koçali Barajı ve devam eden diğer sulama projelerimizin tamamen hayata geçirilmesiyle birlikte ilimizde ürün deseni sayısı artacak ve tarıma dayalı sanayide de önemli gelişmeler yaşanacaktır. Böylece kuru ve geleneksel tarımdan, sulu ve modern tarıma geçiş üretim artışıyla kalmayacak, bölgeler arası gelişmişlik farkı en aza indirilerek, kırsal alanda verimlilik ve istihdam imkanları yaratılarak ekonomik ve sosyal kalkınmanın ivmesi artırılmış olacaktır. İnşallah bu projeyi 2023 kadar bitirerek Adıyaman'ın bereketli topraklarını suyla buluşturacağız. Bu önemli yatırımları ve pek çok eseri ilimize kazandıran başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanlarımıza, Sayın Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"dedi.